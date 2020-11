I flæsket på Zlatan: - Utroligt skuffet

- Jeg er utroligt skuffet over, at vores største spiller gennem tiderne kommer med denne type udspil, siger den formanden for det svenske fodboldboldforbund

- At vores største spiller gennem tiderne kommer med denne type udspil, uden at fakta støtter det, er rigtigt, rigtigt dårligt. Det er jeg utroligt skuffet over.

Formanden for det svenske fodboldboldforbund, Karl-Erik Nilsson, reagerer med stor vrede over superstjernen Zlatan Ibrahimovic’ opslag på sociale medier, hvor han ’for at irritere folk i Sverige’ lagde et billede op af sig selv i landsholdstrøjen med de ledsagende ord ’long time no see’.

En udmelding, som visse fans kunne tolke derhen, at den formstærke Milan-spiller pønsede på et comeback i blåt og gult, hvor han tidligere har spillet 116 kampe og scoret 62 mål.

Og ja, det er lykkedes den angriber at irritere folk hjemme i Fodbold-Sverige gennem de seneste måneder.

Det seneste stunt blev således dråben, der fik bægeret til at flyde over for Karl-Erik Nilsson, der gennem et stykke tid har været rasende over, at Zlatan Ibrahimovic har kritiseret landsholdsledelsen.

Statuen af Zlatan Ibrahimovic der står ved Malmø Stadion, er flere gange blevet udsat for hærværk, og nationens store stjerne øger tilsyneladende sin upopularitet hinsidan. Foto: Kenneth Meyer

I 2019 langede han ud efter landsholdschef Janne Andersson, og anklagede ham for at ’have ødelagt alt, hvad jeg har bygget op’. Det gjorde han med adresse til, at Andersson udtog sin første trup uden en eneste spiller med udenlandske aner.

Dengang kvitterede Andersson selv med at sige, at man ikke ’kan tage hans udtalelser alvorligt’, ligesom han kaldte dem uretfærdige, fejlagtige og stygge.

Under en landskamp i september, hvor Zlatans Juventus-kammerat, Dejan Kulusevski, ikke var med fra start mod Frankrig, skrev Ibrahimovic på Twitter, at det var ’nok et bevis på, at inkompetente personer foretager fejlagtige dispositioner’.

I dag siger Karl-Erik Nilsson til Göteborgs-Posten:

- Jeg kender Janne og hans vurderinger godt. Når vi modtager denne type anklager, føles det voldsomt uretfærdigt.

Zlatan om landsholdsspekulationer: Ville irritere svenskerne

Corona-krise: Her er de nye landsholdsspillere

Læge: Maradona kan snart udskrives efter hjerneoperation

Solbakken bryder tavsheden: Jeg skal fortsat tælle til ti