I krig med spilgigant: Har jeg ikke givet lov til

Zlatan Ibrahimovic er bestemt ikke tilfreds med, at både hans navn og billede bliver brugt i computer-spillet FIFA

Piemonte Calcio er en af verdens største klubber, hvis nogen skulle være i tvivl. Det er nemlig Juventus' alias i det populære computer- og PlayStation-spil FIFA.

Forklaring? Den italienske storklub kunne ikke blive enig med EA Sports, selskabet bag FIFA, om en aftale til at bruge deres navn.

I FIFA bliver AC Milan-stjerne Zlatan Ibrahimovic' navn og ansigt dog brugt, og det har svenskeren nu fundet ud af.

'Hvem gav FIFA EA Sport tilladelse til at bruge mit navn og ansigt? FIFPro? Så vidt, jeg ved, er jeg ikke medlem af FIFPro, og hvis jeg er, er jeg blevet det uden min viden ved en skør manøvre. Og jeg har aldrig givet FIFA eller FIFPro lov til at tjene penge på mig', skriver han på det sociale medie Twitter.

Tottenham-stjerne Gareth Bale har kommenteret Zlatans opslag. 'Interessant. Hvad er FIFPro?', skriver han med hashtagget 'Tid til at efterforske'. Zlatan selv har også skrevet i en kommentar, at det er 'tid til at efterforske'.

FIFPro er den internationale spillerforening. De har mulighed for at sælge blandt andet spilleres navne og ansigter fra de lande, der er medlem af spillerforeningen.

Af Europas fem største ligaer er det kun Serie A, hvor Zlatan spiller, der ikke kollektivt sælger rettigheder til EA Sports og computer-spillet FIFA ifølge engelske The Athletic.

I et svar til hollandske NU.nl, siger EA Sports, at rettighederne til svenskeren stammer fra en aftale, der er indgået med AC Milan.

