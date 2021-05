I livsfare: Skrev afskedsbreve

Da den tidligere Manchester United manager Alex Ferugson i 2018 blev ramt af en blodprop i hjernen, fik hans familie at vide, at han havde 20 procent chance for at overleve.

Tre år efter blødningen har Sir Alex Ferguson det godt, og ham og hans søn fortæller om den skræmmende tid i et stort interview med The Guardian.

I de første ti dage efter blødningen var Sir Alex Ferguson ikke i stand til at tale, men ham og familien var mere nervøse for, om hans hukommelse ville være intakt.

- Min stemme kom tilbage gradvist, men det vigtigste var, at min hukommelse var okay. Hun (hans talepædagog red,) fik mig til at skrive breve. Jeg skrev et brev til Cathy, hvilket på det tidspunkt var kruseduller, fortæller Sir Alex Ferguson, krusedulle-brevene til konen var ikke det eneste brev, han skrev.

- Han havde skrevet til min mor, til mig, mine brødre og alle sine børnebørn. Det var dybest set afskedsbreve, siger sønnen Jason Ferguson.

Husker stadig John Sivebæk

Familiens bekymringer er dog blevet gjort til skamme, og det virker ikke til, at den legendariske United manager har mange problemer med at huske nu tre år senere.

Journalisten fra The Guardian quizzer ham i hvert fald i sin karriere, og her har Sir Alex Ferguson ingen problemer med at huske, at det var danske John Sivebæk, der scorede det første mål under Sir Alex Fergusons karriere som manager i United.

Danske John Sivebæk (i midten) sammen med Akex Ferguson (til venstre). Foto: POLFOTO

Interviewet med Sir Alex Ferguson sker i forbindelse med den dokumentar, som Sir Alex Fergusons søn har instrueret om Machester United legenden. Det kan du læse mere om her: Afslører dramatisk opkald: 'Jeg græd'