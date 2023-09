I tårer på direkte tv: - Sandheden kommer altid frem

Antony holder fast i, at han aldrig har været voldelig mod sin tidligere kæreste, som hun hårdnakket påstår

Manchester United-stjernen Antony er havnet i et sandt stormvejr.

Fodboldspillerens tidligere kæreste - Gabriela Cavallin - har nemlig anklaget Antony for at have været voldelig mod hende.

Det har medført, at to yderligere unavngivne kvinder i Brasilien er kommet frem og rettet de samme anklager mod kantspilleren.

Og det har selvfølgelig fået konsekvenser for 23-årige Antony.

Tidligere på ugen blev han eksempelvis sendt hjem fra Brasiliens landsholdslejr som følge af de alvorlige anklager.

Nu tager hovedpersonen selv bladet fra munden. Det gør han i et tv-interview, hvor tårerene løber ned kinderne på Antony.

Foto: Hannah Mckay/Reuters

Det skriver flere internationale medier - eksempelvis Daily Mail.

- Jeg kender sandheden, og den vil komme frem. Jeg ved, at mange mennesker slagter mig, men sandheden kommer altid frem, siger fodboldstjernen og fortsætter:

- Jeg har aldrig rørt hende. De meste af, hvad hun siger, er løgn. Jeg har en mor og en søster. Jeg ville aldrig have, at sådan noget skete for dem.

I kølvandet på anklagerne stilles der spørgsmålstegn ved Antonys fremtid på fodboldbanen.

Og efter interviewet har Manchester United valgt at følge Brasiliens eksempel og suspendere kantspilleren.

Den beslutning tog storklubben søndag eftermiddag.