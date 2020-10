Indbrud hos Ronaldo kiksede totalt

Cristiano Ronaldos hjem på Madeira har været udsat for indbrud, men tyven fik ikke meget med sig. Kun en Juventus-trøje og andre mindre genstande manglede

Han bor i Torino, hvor Juventus hører til, men Cristiano Ronaldo har også et luksushus på den portugisiske ø Madeira, hvor han er født og vokset op.

Onsdag formiddag brød en tyv ind i det store hus i Funchal, som ligger på Madeiras sydkyst.

Han kom ind gennem garageporten i det øjeblik, hvor en medarbejder, der passer huset, åbnede porten. Det skriver det portugisiske medie Diário de Notícias.

Tyven var ikke længe i huset og fik da heller ikke det store udbytte ud af indbruddet, medmindre han altså er kæmpe Juventus-fan. Han stjal nemlig en signeret Juve-trøje til en værdi af cirka 1500 kr. samt andre mindre genstande.

Kort efter ringede et Ronaldos familiemedlemmer til politiet.

Ved brug af overvågningsbilleder var det muligt at identificere manden, som er kendt af politiet i forvejen.

Hverken Ronaldo eller kæresten Georgina Rodriguez var i huset, da der var indbrud. Foto: Rui Silva/Ritzau Scanpix

Ronaldos mor, Maria Dolores, og storebror Hugo bor i det syvetagers store hus til en værdi af 57 mio. kr. Historien melder dog ikke, om de befandt sig i huset på gerningstidspunktet.

Cristiano Ronaldo er med landsholdet og spillede onsdag aften i Lissabon, hvor opgøret om Den Iberiske Halvø mellem Portugal og Spanien sluttede 0-0. Ronaldos kæreste Georgina Rodriguez var til modeuge i Paris.

Juventus-stjernen boede i hjemmet på Madeira i foråret under coronanedlukningen. Huset har to swimmingpools - en af dem på taget - to fitnesscentre og en lille indendørs fodboldbane.

Han købte ejendommen, som tidligere har været en natklub, i 2015 og fik den gennemrenoveret.

