Ingen vil have Bendtner

Efter planen skal Nicklas Bendtner i løbet af denne uge vende hjem til Trondheim og Rosenborg efter en lang sommerferie. Senest har Nicklas Bendtner nydt den forlængede sommerferie med kæresten i Italien.

Men han vender ikke 'hjem' til åbne arme fra trænerstaben og glade holdkammerater.

Den 31-årige angriber er reelt uønsket i Rosenborg, hvor han har spillet sin sidste kamp og ikke indgår i træner Eirik Hornelands fremtidsplaner.

Bendtner var heller ikke med på klubbens træningslejr for én måned siden, og han er afskrevet.

- Han har spillet sin sidste kamp for Rosenborg, som Eirik Horneland udtalte for mindre end en måned siden.

Nicklas Bendtner smilede og var glad, efter han havde scoret to mål i pokalfinalesejren på 4-1 over Strømgodset. Foto: NTB Scanpix

Det er Rosenborgs plan at skille sig af med Nicklas Bendtner, der har kontraktudløb til nytår. Men udfordringen kan blive, at der lige nu ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke er nogen klubber, der står i kø for at hente en spiller uden kamptræning og en spiller, der kun selvtræner.

Der er lang vej til topform og spilletid for den 31-årige dansker.

Nicklas Bendtner kan vælge at blive i klubben kontrakten ud, men det ligner i langt højere grad, at parterne sætter sig sammen og enes om en ophørsaftale, hvor Bendtner kompenseres økonomisk for lønnen resten af året.

Nicklas Bendtner spillede sin sidste kamp for Rosenborg 28. april, da holdet tabte 0-3 mod Molde.

Tilbage i december var han den store pokalhelt, da Rosenborg vandt pokaltitlen med 4-1 sejren over Strømgodset i en kamp, hvor danskeren scorede to mål.

Nu er han uønsket, og klubben ser helst, han forsvinder hurtigst muligt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til Bendtners aktuelle situation fra hans agent, Ivan Marko Benes.

