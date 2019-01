Ingvartsen tænker over fremtiden: Skal muligvis finde en anden løsning

Marcus Ingvartsen blev topscorer i Superligaen i sæsonen 2016/2017 med 23 mål, og det kastede en transfer til den belgiske storklub Genk af sig. Her har danskeren haft det svært i nu halvandet år og har tilmed været uheldig med skader.

Det har fået angriberen til at tænke over fremtiden, og han fastslår, at alle muligheder reelt er i spil i det igangværende transfervindue

- Fysisk har jeg det fint. Jeg kan træne fuldt med, og sammen med lægerne har jeg lagt et særskilt program, som skal forhindre nye problemer. Jeg vil skabe et fundament for en meget bedre halvsæson, og derfor er det også udelukket, at jeg forlader klubben i denne uge, siger Marcus Ingvartsen til Het Belang van Limburg og tilføjer:

- Jeg vil manifestere mig her, og jeg har en dialog med træneren om programmet. Derfor udelukker jeg ikke noget som helst i øjeblikket. Ingen transfer, ingen klub, ingen liga. Men først når jeg har det rette indtryk af mine muligheder i Genk, vil jeg træffe en beslutning. Jeg skal muligvis finde en anden løsning i slutningen af januar. Men det gør jeg først, når jeg har afklaret med mig selv, om jeg kan få tilstrækkeligt med muligheder her i klubben.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ingvartsen i aktion for det danske U21-landshold. Foto: Anders Kjærbye.

Marcus Ingvartsen lægger ikke skjul på, at han har det utrolig godt i den belgiske storklub, der aktuelt er på en ganske suveræn førsteplads i Jupiler League.

- Jeg kan ikke ønske mig en bedre klub. Jeg har kun et problem - jeg har spillet for lidt de seneste måneder. Det er der flere grunde til, og jeg vil ikke bebrejde nogen noget. Men for min fremtidige udvikling er jeg nødt til at spille mere, især med tanke på sommerens U21-EM, fastslår Ingvartsen.

En eksemplarisk professionel

Marcus Ingvartsen har blot været på banen i 74 minutter i alle turneringer i denne sæson med et enkelt mål i pokalturneringen til følge. Ikke desto mindre er man stadig meget tilfredse med den danske angriber i Genk.

- Marcus er en eksemplarisk professionel. Han har været uheldig med en række skader på dumme tidspunkter, men han er et symbol på den fremragende mentalitet, der er i denne trup, siger Genks direktør Erik Gerits til den belgiske avis.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller har i 32 kampe scoret otte mål for Genk.

Parken-aktien brager i vejret efter opkøbsrygter

Milliardbud på vej: Udlændinge vil købe FCK

Se også: Fadæse afværget: Her er Bendtners nye træner