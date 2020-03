Inter trækker sig fra ungdommens CL

Serie A, Superligaen, Ligue 1, Champions League.

Listen over fodboldturneringer, der blev påvirket af frygten for at sprede coronavirus, vokser for hver uge. Nu kan UEFA's Youth League, som er en slags ungdommens pendant til Champions League, føjes til listen.

Inters Primavera-hold skulle have spillet ottendedelsfinalen mod franske Rennes onsdag eftermiddag, men klubben fortæller, at den har trukket sit hold. Den nævner ikke coronavirus specifikt, men skriver:

- Klubben, som altid har sat folkesundheden over alt andet, har truffet denne beslutning for at beskytte sine spilleres, medlemmers og ansattes helbred.

Det medfører et automatisk 3-0-nederlag, og dermed er Inter ude af turneringen, som FC Midtjyllands U19-hold i parentes bemærket stadig er med i. Holdet slog i sidste uge Røde Stjerne med 3-0 i Beograd.

Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Ajax og Benfica er også alle klar til kvartfinalerne. Endnu mangler Atalanta og Lyon samt Juventus og Real Madrid at spille deres ottendedelsfinaler.

Inter oplyser desuden, at klubben har lukket ned for alle sit Primavera-holds aktivitetet. Det samme gælder de øvrige ungdomshold. Christian Eriksens klub fortæller dog ikke, hvorfor førsteholdet fortsat vurderes at kunne spille videre, omend uden tilskuere, mens U-holdene ikke kan.

Se også: Ministre med opfordring: Indstil ligaen

Se også: Bragende uenighed om Eriksen efter ny nedtur

Sådan ser du Eriksen og Kjær i Milano

Eriksens smarte træk: Scorer på ny skattelov