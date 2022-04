Intern uenighed: Unesco beholder Nadim

Det kan lyde modsætningsfyldt.

Men Nadia Nadim kommer fremover til på en og samme tid at være ambassadør for VM i Qatar, hvor kvinder blandt andet ikke må studere udenlands uden en mandlig værges accept – samt Unescos ambassadør for pigers og kvinders uddannelse.

Det er ikke desto mindre en realitet. FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, også bare kaldet Unesco, lukker nemlig nu endegyldigt al spekulation om Nadims fremtid i organisationen i en udmelding til Ekstra Bladet.

- Nadia Nadim er Unescos ambassadør for pigers og kvinders uddannelse, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med hende om flere sager – inklusive som fortaler for uddannelse til piger, hvilket er et presserende problem i disse dage og en prioritet for organisationen, skriver UNESCO.





Nadia Nadim og Thomas Gravesen. Foto: Olivia Loftlund

Det er første gang, der kommer en officiel udmelding fra Unesco om Nadia Nadim. Og den udmelding bliver ikke mindre overraskende af, at formanden for den danske Unesco-nationalkommission i starten af april ønskede, at Nadia Nadim selv stoppede som ambassadør.

- Jeg vil opfordre Nadim til at frasige sig sin ambassadørpost for Unesco. Unescos værdier - centreret omkring menneskerettigheder - kan ikke forenes med det, Qatar står for, skrev Elsebeth Gerner dengang.

Det er ikke svært at finde hverken sportsledere eller meningsdannere, der tager afstand fra Nadia Nadim, efter hun er blevet officiel ambassadør for det ekstremt udskældte VM i Qatar.

Hun står som officiel ambassadør på mål for et VM, der efterlader sig en blodpøl af migrantarbejdere, og for et land, hvor kvinder ikke har samme rettigheder mænd, og hvor det er forbudt at være homoseksuel.

Nadia Nadim kommer med andre ord fremover til at promovere VM i Qatar - og dermed et land, der i en et år gammel Human Rights Watch-rapport blev beskrevet som et sted, hvor kvinder skal bede om lov af deres mandlige værge, hvis de vil studere i udlandet eller sågar have et job i det offentlige.

Og samtidig skal hun i sin Unesco-rolle, som hun har haft siden 2019, kæmpe for piger og kvinders ret til uddannelse.

Unesco går dermed en anden vej end Dansk Flygtningehjælp, der mandag meddelte til B.T., at de nu dropper Nadia Nadim som ambassadør.