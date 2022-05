10 klubber jagter dansker

Alexander Bah har på det seneste været rygtet væk fra sin tjekkiske klub Slavia Prag, hvor portugisiske Benfica skulle være meget interesserede. Tipsbladet kunne for lidt over en uge siden melde, at Slavias krav var på omkring 10 millioner euro, som svarer til lidt over 75 millioner kroner.

Sådan et bud er der nu blevet lagt. Det melder B.T.

Det menes i den forbindelse, at Benfica er forrest i kapløbet, men interessen for den danske spiller. Det lader nemlig til, at der nu skulle være i alt 10 klubber, som er ude efter at få fingrene i Bah.

Her skulle der være konkrete bud fra både Premier League og Bundesligaen.

Førnævnte avis peger nu på, at Bah-lejren er i kontakt med ledere og trænere i de pågældende klubber for at finde ud af, hvad det rigtige valg skal være for ham.

Alexander Bah har til sommer været halvandet år i Slavia Prag efter han skiftede til klubben efter en forrygende tid i SønderjyskE. Mindst ligeså godt er det gået i Tjekkiet, hvor han har spillet 67 kampe og scoret syv mål og lavet 14 assister.

Det er endvidere blevet til tre landskampe for Danmark med ét mål til følge. Det er dog ikke blevet til en plads i Hjulmands trup denne gang.