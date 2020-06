10 milliarder til fodbolden

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) annoncerer torsdag, at man er klar med en kæmpe økonomisk håndsrækning til fodboldverdenen efter coronapandemiens økonomisk udfordringer.

FIFA vil pumpe 1,5 milliarder dollar (10 milliarder kroner) ud for at hjælpe fodbolden på fode igen efter coronakrisen.

Det meddeler FIFA på sin hjemmeside.

En del af hjælpepakken indeholder ren støtte, mens den også giver mulighed for, at forbund kan låne penge rentefrit at forbundet.

Det gøres samtidig klart, at halvdelen af hjælpepakken skal rettes mod kvindefodbolden.

Ifølge planen får alle FIFA-medlemslande godt 6,5 millioner kroner, mens yderligere 3,3 millioner kroner vil lande i medlemslandenes hænder øremærket til at hjælpe kvindefodbolden.

Derudover vil alle kontinentale forbund modtage godt 13 millioner kroner i støtte.

Alle medlemslande får samtidig mulighed for at søge om rentefrie lån i FIFAs bugnende pengetank. De nationale forbund kan låne mellem 3,3 millioner og 33 millioner kroner, mens kontinentale forbund kan låne op til 26,5 millioner kroner.

- Medlemslandene kan videredirigere både støttebeløb og lån til det større fodboldsamfund i landet inklusive klubber, spillere, ligaer og andre, som er blevet ramt, skriver FIFA.

Der er blevet nedsat en komité, som skal overvåge, at alt foregår efter bogen, når pengene er delt ud, og at der er helt klare aftaler omkring tilbagebetaling af lån.

Det hele blev besluttet på et videomøde torsdag, hvor man også godkendte et revideret budget i FIFA for perioden 2019-2022 grundet coronapandemiens indvirkning.

Derudover blev der også vedtaget en række ændringer i forhold til kampkalenderne for 2020, 2021 og 2022, som er blevet ramt af coronakrisen.

Det betyder blandet andet, at de interkontinentale playoffkampe til VM i Qatar flyttes fra marts 2022 til juni 2022.

