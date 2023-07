23-årig fan død efter ølkast

En 23-årig kvinde har mistet livet, efter hun blev ramt af en øl under uroligheder på tribunen i en kamp mellem Flamengo og Palmeiras i Brasilien

En tragisk hændelse kaster i disse dage mørke skygger over brasiliansk fodbold.

Den 23-årige fan Gabriela Anelli har nemlig mistet livet, efter hun blev ramt af ølkast under uroligheder på tribunen i en kamp mellem de to storhold Palmeiras og Flamengo natten til søndag.

Det skriver AP.

Den unge Palmeiras-fan blev ramt i nakken af en flaske øl under en stor omgang tumult mellem de to holds fans, da hun stod i køen på vej ind på stadion.

Slaget i nakken forårsagede to hjertestop, og hun blev hastet på hospitalet, men komplikationerne var for store, og hun døde to dage senere.

Den tragiske hændelse er naturligvis ikke gået ubemærket hen i Brasilien, og Palmeiras har på deres sociale medier udtrykt stor sorg samt taget afstand fra hændelsen.

'Vi er dybt berørte af Gabriela Anellis død, efter hun blev ramt af en flaske nær Allianz Parque før kampen mod Flamengo lørdag.'

'Vi kan ikke acceptere, at en 23-årig kvinde bliver offer for barbariske handlinger et sted, hvor man skal underholdes.'

'Klubben opfordrer myndighederne til at undersøge sagen omhyggeligt, da det skæmmer billedet af brasiliansk fodbold.'

De brasilianske myndigheder har anholdt en 26-årig mand, der er mistænkt for at være skyld i dødsfaldet.