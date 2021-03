37-årige Rebecca bliver den første

I påsken bliver Rebecca Welch den første kvindelige hoveddommer i en engelsk ligakamp for mænd

Normalt vil det ikke vække den store nationale genlyd, at der fløjtes op til en kamp i League Two mellem Harrogate og Port Vale.

Men 2. Påskedag bliver det et anderledes fantastisk og historisk pift.

Især for Rebecca Welch.

Den dag bliver hun nemlig den første kvindelige dommer, der skal lede en engelsk ligakamp for mænd.

- I øjeblikket forsøger jeg stadig at få det til at synke ind, siger hun til Sky Sports News.

- Jeg fik nyheden lørdag og er stadig ikke kommet ned på jorden. Det er virkelig spændende, for det er både godt for mig og for de næste skridt i min karriere. Jeg er meget heldig med at få den mulighed og er virkelig spændt.

Rebecca Welch håber at blive en rollemodel for håbefulde efterfølgere. Foto: Reuters/Lee Smith/Ritzau Scanpix

37-årige Rebecca Welch har ledet syv kampe i den lavere National League i denne sæson, og to gange – i 2017 og 2020 – har hun ledet kvindernes FA Cup finale.

Faktisk var Amy Fearn den første til at fløjte i en ligakamp mellem herrespillere, men hun kom i 2010 ind i stedet for en skadet kollega. Welch er den første kvinde, der fløjter sådan et opgør fra start.

- Min far er min største fan, og før Covid kom han ud til hver eneste kamp. Han er helt oppe at køre nu. Min mor kender ikke så meget til fodbold, men hun er både begejstret og stolt, så det er rart, fortæller hun.

Selv håber Welch at blive en rollemodel, der trækker andre kvinder med sig.

- Det er vigtigt at vise, at kvinder, som tilhører den øverste procent i deres profession, kan avancere, så andre længere nede i pyramiden tror på, at de kan gøre det samme, siger hun til ligaens hjemmeside.

- Det her viser, at det er en virkelig mulighed for unge piger, siger Rebecca Welch.

