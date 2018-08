40 sikre mål er væk: Real Madrid kan blive tvunget til indkøb

Dag 1 efter Ronaldo: Real Madrid har med salget af Cristiano Ronaldo til Juventus sagt farvel til 40-50 sikre mål - nu er det op til den ofte så udskældte Gareth Bale at vise, at han kan løfte arven efter portugiseren

Der er ingen hvid 7’er i Tallinn i aften.

Jo, måske på tilskuerpladserne, hvor trøje nummer syv med Ronaldo på ryggen i mange år har været højeste mode.

Men på banen har Real Madrid ikke længere spilleren, der har tegnet klubben så flot de seneste ni sæsoner.

Cristiano Ronaldos 451 mål i 438 kampe var med til at sikre klubben 16 titler, men nu skal de forsøge at vinde uden ham.

Det er dag 1 efter Ronaldo, når Champions League-vinderne i den estiske hovedstad møder Europa League-sejrherren Atlético Madrid i den europæiske Super Cup, og et stort spørgsmål har rumsteret siden salget af verdensstjernen til Juventus: Hvem skal nu score målene?

- Det spørgsmål, som de stiller sig selv, er, hvor de skal finde de 40-50 mål, som Ronaldo scorede år efter år efter år.

- Det var mål, som de havde i banken før sæsonen, og det bliver spændende at se, hvordan de løser det, siger Jonas Schwartz, fodboldkommentator på TV3 Sport, til Ekstra Bladet.

Fra færdig til talisman

Den spanske storklub har haft for vane at brænde masser af penge af på transfermarket i en evig jagt på klodens bedste.

Neymar lignede den oplagte afløser for Ronaldo, men den handel blev ikke til noget.

Med et par uger til transfermarkedets lukning har Real Madrid næsten solgt for lige så mange penge, som de har købt, og det er usædvanligt.

I stedet ligner det en ny chance til den ofte så udskældte Gareth Bale for at blive sheriffen på Bernabéu.

Waliseren lignede i foråret en færdig mand i den spanske hovedstad, men et drømmemål i Champions League-finalen, et trænerskifte og ikke mindst salget af Ronaldo har ændret hans situation dramatisk.

- Bale er blevet nøglespilleren i offensiven. I foråret snakkede man om, at han skulle væk, og ingen savnede ham, men nu er han den offensive talisman.

- Det er den helt store lakmusprøve for Bale nu. Han skal bevise, at han kan afløse Ronaldo, siger Jonas Schwartz.

Den nye Real Madrid-træner, Julen Lopetegui (th.), er naturligvis ikke interesseret i at slippe den kroatiske stjerne Luka Modrid (tv.). Foto: Reuters/Maxim Shemetov

Fodboldkommentatoren er en stor kender af spansk fodbold, og det overrasker ham, at Real Madrid ikke har været mere aggressive på indkøbsfronten efter Ronaldos afgang:

- Jeg har ikke afskrevet, at der kan komme til at ske noget med Hazard fra Chelsea. Den rumler stadig.

- Men meget afhænger af, hvordan de kommer i gang med sæsonen. Slår de Atlético og kommer godt fra land i ligaen, vil der ikke være det samme pres på Florentino Pérez (præsident, red.) for at gøre noget.

- Men er de ikke farlige i kampen mod Atlético, vil presset fra medier og fans om at gøre noget komme med det samme.

Vil bruge de unge

Udover Ronaldo har træner Zinedine Zidane sagt stop efter tre Champions League-triumfer i løbet af sine to og et halvt år på trænerbænken.

Ny mand i det notorisk varme sæde er den tidligere spanske landstræner Julen Lopetegui, så det er i sandhed nye tider i Real Madrid.

- Jeg glæder mig til at se holdet under ham. Det har set spændende ud i opstarten, og han er en træner, der gerne vil bruge nogle af de unge spillere, som virkede afskrevet af Zidane.

- Han har også tillid til Benzema, og det virker, som om Real Madrid har en tro på, at de allerede har de offensive løsninger. Spørgsmålet er så, om Super Cup’en viser noget andet, siger Jonas Schwartz fra TV 3 Sport.

Det er tredje år i træk, at Real Madrid er i Super Cup-finalen, og de to forudgående år har de slået Sevilla og Manchester United helt uden Ronaldo-scoringer

I 2016 var portugiseren skadet og slet ikke med, mens hans for et år siden kun fik de sidste syv minutter.

Så måske Real Madrid alligevel klarer den uden 7’eren.

TV3+ klokken 21.00

Den franske VM-helt Antoine Griezmann valgte trods et tilbud fra FC Barcelona at blive i Atlético Madrid. Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

Forrygende sommer i Atlético: Stjernerne er der stadig

Mens Real Madrid går ind til sæsonen med en vis usikkerhed, er troen kæmpe stor i den anden ende af byen.

Atlético Madrid har trods stor interesse formået at holde fast i Antoine Griezmann, Jan Oblak og de andre stjerner og samtidig selv formået at forstærke en i forvejen slagkraftig trup.

Europa League-vinderne har med købet af kreatøren Thomas Lemar i Monaco (ca. en halv mia. kr.) slået sin transferrekord, og også Rodri er der kæmpe forhåbninger til.

- Jeg mindes ikke en sæson, hvor der har været så store forventninger til Atlético. Det var et scoop at kunne holde på Griezmann, og der er en kæmpe signalværdi i at have modstået Barcelona.

- Det er et super hold, som Diego Simeone har, og der er pres på nu. De kan ikke leve med som i sidste sæson at være så langt efter Barcelona. De skal kæmpe med om mesterskabet hele vejen, siger Jonas Schwartz, fodboldkommentator på TV3 Sport.

Atlético Madrid sluttede 14 point efter FC Barcelona i sidste sæson. De endte tre point foran Real Madrid, men med til historien hører, at byrivalen tidligt opgav ligaen og satsede alt på Champions League.

