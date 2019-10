Åbenlys bommert: Kæmpe fejl ved Zlatans statue

En stenhugger har hugget graverende fejl ind i granit-fundamentet under stjernens statue, og nu skal synderne findes

Statuen står i Malmø, men det begynder så småt at lyde som en rigtig Århus-historie.

Forleden blev statuen af det berømte bysbarn, Zlatan Ibrahimovic, indviet under stor bevågenhed på Stadiontorget, og hovedpersonen var der selvfølgelig selv. I overdådigt humør.

Zlatan Ibrahimovic har gennem karrieren været bedre til at ramme plet end de folk, der har leveret teksterne under hans statue. Foto: Johan Nilsson/TT News Agency/Ritzau Scanpix

Den dag havde hverken han eller andre måske lejlighed til at nærlæse teksterne på de tilhørende granitplader, men det er sket siden, og nu dukker de så op, fejlene i teksterne, der er hugget ind i fundamentet.

Og de er ret - fundamentale, for ikke at sige graverende.

Der står for eksempel ’FZ Internazionale’ i stedet for ’FC Internazionale’.

Der står også ’Ligue !’ i stedet for ’Ligue 1’.

Der står minsandten ’Fifa Club World Gup’ i stedet for ‘Fifa Club World Cup’.

Og endelig trumfes der med ’Trophée des Hampions’ i stedet for ’Trophée des Champions’.

Det skriver flere svenske medier, blandt andre Aftonbladet og Expressen, hvor fejltrinene også er fotograferet.

Nu skal synderen selvsagt findes, og Fotbollskanalen har fået fat i skulptøren, Peter Linde, men han skynder sig at melde hus forbi.

– Det er ikke så let med alle de ubegribelige titler, sukker han og sender sorteper videre.

– Jeg har bare fået titlerne sendt fra fodboldforbundet, og så har jeg overført dem til stenhuggeren, der har lavet stenene. Jeg videresendte bare teksterne, og de har så indeholdt fejlstavninger. Jeg ved ingenting om det.

Zlatan Ibrahimovic var i højt humør under afsløringen forleden. De seneste afsløringer har dog næppe være befordrende for humøret. Foto: Johan Nilsson/TT News Agency/Ritzau Scanpix

- Det er ikke så let med alle de ubegribelige titler. Forbundet ved, hvad der skal stå, ikke jeg, siger Peter Linde, der i øvrigt ikke kan få øje på den helt store katastrofe:

- Der er ingen problemer. Det er bare bagateller i sammenhængen. Jeg kan ikke forstå, at der skal gøres så stort et nummer ud af det. Det er jo ikke det vigtigste, lyder det fra kunstneren.

Før opdagelsen af de uheldige stavefejl, havde fodboldfans fået øje på endnu en fejl af kontroversiel karakter. På statuens fundament står nemlig også, at Zlatan Ibrahimovic var italiensk mester med Juventus i 2005 og 2006, men klubben er for længst blevet frataget de to mesterskaber på grund af matchfixingsskandalen Calciopoli.

Den svenske verdensstjerne var i overdådigt humør ved afsløringen forleden og udtrykte håb om, at hele verden vil komme forbi pladsen og se statuen.

- Kommer man til Sverige og vil se noget, som betyder virkelig meget i hele verden, så skal man tage forbi statuen. Ikke kongens statue. Det her er den rigtige statue, sagde han muntert og tilføjede:

- Med al respekt for kongen.

Zlatan Ibrahimovic har tre gange stået model for Peter Linde, men havde kun set statuen i gips før tirsdagens afsløring. Og ved den lejlighed har han næppe været særligt opmærksom på de understående tekster.

Som altså indeholder en række, ahem, graverende fejl.

