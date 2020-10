Åbner trods stigende coronasmitte

Mens coronasmitten er støt stigende i Schweiz, så får schweizerne alligevel lov til at gå til fodbold og ishockey i stort antal.

Fra begyndelsen af oktober åbnede myndighederne op for, at klubberne kan udnytte to tredjedele af stadionkapaciteten, hvilket har givet tilskuertal på op mod 10.000 i Bern, Basel og St. Gallen.

Landets sundhedsmyndigheder er tilsyneladende ikke så bekymret for, at de stigende smittetal stammer fra store sportsbegivenheder.

Det fortæller direktøren for den schweiziske ligaforening, Claudius Schäfer.

- I denne weekend vil vi igen se op mod 10.000 tilskuere til kampe i den schweiziske liga, siger Schäfer til Ritzau.

Det seneste døgn er der registreret en større udvikling i antallet af coronasmittede. Stigningen lyder på 3100 i forhold til torsdag.

- Tallet er virkelig gået op de sidste 24 timer, og vi var naturligvis bekymrede for, om politikerne ville begynde at diskutere antallet af tilskuere til kampene i fodbold og ishockey. Men det har ikke været tilfældet, fortæller direktøren.

Han forklarer, at myndighederne foreløbig ikke kæder den stigende smitte sammen med de store sportsbegivenheder.

- Myndighederne siger, at de såkaldte hotspots er familiebegivenheder og -fester, nattelivet og måske amatørsporten, der ikke har samme muligheder for at organisere deres kampe som den professionelle sport, siger Claudius Schäfer.

Han indrømmer, at der formentlig er schweizere, der bekymrer sig over de store forsamlinger af mennesker til fodbold og ishockey.

- Der er sikkert nogle, der bliver væk fra kampene. I Bern kommer der normalt 20.000 tilskuere, og der var 11.000 her senest.

- Der er sikkert også ældre mennesker, der er i risikogruppen, som ikke kommer. Det kan jeg godt forstå, siger han.

Før 1. oktober måtte der maksimalt være 1000 tilskuere på de schweiziske stadioner og arenaer.

Det øjeblikkelige syn på tilskuere til større sportsarrangementer under coronakrisen er dermed det modsatte i Schweiz i forhold til Danmark.

Den danske regering besluttede i midten af september, at der maksimalt må være 500 personer på de danske stadioner - inklusive spillere, trænere og ledere. Foreløbig frem til 1. november.

Indtil for en måned siden fik fodboldklubberne i Superligaen ellers lov til at sektionsopdele deres stadioner og lukke 500 tilskuere ind i hvert afsnit. Det betød, at klubberne fik mulighed for at få flere tusinde ind.

I Schweiz har ligaforeningen løbende været i tæt dialog med politikerne. Der er udviklet et stadionkoncept, der minder meget om det danske, hvor alle skal sidde ned.

I Schweiz skal tilskuerne modsat i Danmark bære en ansigtsmaske, mens der i Danmark er et afstandskrav på en meter, hvilket ikke er tilfældet i Schweiz.

Tilskuere fra det gæstende hold er forment adgang i begge lande.

- Vi bad om at få lov til at bruge 50 procent af stadionkapaciteten, men vi fik to tredjedele, siger Claudius Schäfer.

- Det er dog sådan, at det er de enkelte regioner, kantonerne, som giver autorisationen, og den kan de trække tilbage.

- Det kan de gøre, hvis enten smitten stiger, eller hvis der ikke er kapacitet nok til smitteopsporing, siger han.

Uden for stadion skal der også være styr på sikkerheden, når tilskuerne ankommer og forlader kampene.

- Før landsholdspausen blev der spillet en kamp i Bern, hvor det ikke var ideelt organiseret. Kantonen bad blot klubben om at gøre det bedre til næste gang for at øge afstanden mellem folk. Autorisationen blev altså ikke trukket tilbage, siger Schäfer.

For schweizisk fodbold har det været afgørende for klubbernes økonomi, at der er blevet åbnet op.

- 30-35 procent af klubbernes indtægter kommer fra billetsalg, så det er vigtigt, at der er åbnet op.

- Samtidig har klubberne fået et lån af staten på 25 procent af deres budget fra 18/19-sæsonen. Det er rentefrit, og de har fået ti år til at betale det tilbage, siger han.

De danske fodboldklubber i Superligaen og 1. Division risikerer en regning på 850 millioner kroner med de nuværende tilskuerbegrænsninger. Sådan lød det torsdag i en pressemeddelelse fra Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU).

Venstre har kaldt kulturminister Joy Mogensen (S) i samråd om situationen onsdag i næste uge.

