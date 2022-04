Åh nej, Zorniger: Gentager historien sig?

Den sidder der formentlig stadig et sted dybt inde i Alexander Zorniger, smerten. Smerten over det mesterskab, han og Brøndby IF formåede at formøble i den historiske 2017/2018-sæson.

Nu skal tyskeren passe på, at historien ikke gentager sig.

Alexander Zorniger står til dagligt i spidsen for Apollon Limassol på Cypern, og klubben har hele sæsonen været på vej mod, hvad der lignede et stensikkert mesterskab - Zornigers første nogensinde som cheftræner. Men nu ser det ud til, at der er gået gummiben ala Brøndby i den, og Apollon Limassol er tæt på at have smidt et kæmpe forspring.

Lørdag tabte Alexander Zornigers mandskab 0-2 til Pafos FC, og dermed er Apollon Limassol uden sejr i otte kampe. Før lørdagens opgør var de seneste syv ligakampe bemærkelsesværdigt nok alle endt uafgjort.

Det betyder, at APOEL Nicosia med en sejr over Aris Limassol søndag aften kan formindste forspringet til Apollon Limasson på førstepladsen til blot et enkelt point. Da slutspillet på Cypern gik i gang i starten af marts, havde Alexander Zorniger og co. et forspring på syv point ned til APOEL.

Der resterer fire runder af den cypriotiske liga. Apollon Limassol og APOEL tørner sammen den 30. april i, hvad der ligner en altafgørende kamp om mesterskabet.

i Apollon Limassol huserer blandt andre danske Bassel Jradi og den tidligere AGF-målmand Aleksandar Jovanovic.

