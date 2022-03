Abramovich frygtede for sit liv: - Er vi ved at dø?

Roman Abramovich frygtede, at hans liv var slut, da han oplevede symptomer på forgiftning efter fredsforhandlinger i Kiev

Roman Abramovich frygtede for sit liv, efter han udviste symptomer på forgiftning, da han havde deltaget i et fredsforhandlingsmøde mellem Ukraine og Rusland i Kiev i begyndelsen af marts.

Den russiske oligark oplevede, at hans hud faldt af ansigtet og hænderne, ligesom han midlertidigt mistede synet. Det samme oplevede to øvrige fredsforhandlere, der var lige så ilde tilredt.

Roman Abramovich blev tilset af en forsker, og her spurgte Abramovich ifølge The New York Times:

'Er vi ved at dø?'

Abramovich blev tilset på et hospital i Istanbul, Tyrkiet, hvor han blev fløjet til efter mødet.

Tilstanden for alle tre mænd er blevet bedre i løbet af de efterfølgende uger, og der skal ikke være tale om livstruende skader.

Roman Abramovich er sluppet uden mén og deltager igen i fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland. Foto: Andrew Winning/Reuters

Vladimir Putins talsmand, Dmitry Peskov, afviste tirsdag historien og kaldte oplysningerne for 'en del af informationskrigen'.

En unavngiven, vestlig talsmand oplyser til New York Times, at mændenes forgiftningssymptomer umuligt kan være 'miljørelaterede'.

Allerede på krigens femte dag var der rapporter om, at den magtfulde oligark Roman Abramovich deltog i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine ved den belarusiske grænse.

Dmitry Peskov bekræfter, at Abramovich er en del af forhandlingsteamet, og tirsdag var rigmanden igen med under forhandlingerne i Istanbul.

