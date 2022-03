Abramovichs luksusyacht spottet

Helle!

Chelsea-ejer Roman Abramovich har fået sejlet sin superyacht Solaris til det vestlige Tyrkiet, hvor den lægger til ved Bodrums kyst.

Her kan den 3,8 milliarder kroner dyre yacht ligge i ro og mag uden frygt for sanktioner fra EU, skriver Bloomberg. Tyrkiet har indtil videre ikke indført sanktioner mod russere.

Flere billeder viser den luksuriøse yacht liggende ved den tyrkiske kyst.

Solaris forlod 8. marts Barcelona, efter den havde været til reparation i den spanske by. Abramovich fik den flyttet i tide, da den ellers kunne blive beslaglagt.

Efterfølgende sejlede den til Montenegro, inden turen gik videre til Tyrkiet.

Da yachten skulle lægge til, kom en lille gummibåd sejlene ind foran med to ukrainske flag med teksten 'No War'. Demonstranterne kunne dog ikke forhindre den gigantiske yacht i at lægge til kaj.

Abramovich og en række russiske oligarker haft haft tætte relationer til Ruslands præsident, Vladimir Putin, som er gået i krig i Ukraine. Det betyder, at de rige russere risikerer at få beslaglagt flere af deres værdifulde genstande, hvis de er inden for EU's grænser.

