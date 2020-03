Absurd milliard-beløb: Verdens dyreste teenager

Hvis Borussia Dortmund besluttede sig for at sælge sine to varmeste salgsemner nu og her, ville klubben svømme i penge.

I teorien ville den indkassere omkring 2,25 milliarder kroner alene på Jadon Sancho og Erling Haaland.

Det har statistikerne fra CIES Football Observatory regnet sig frem til.

De bruger deres tid på at sætte fodboldens verden på formel, og de har udviklet en algoritme, der kan beregne, hvor meget enkelte spillere "burde" koste.

Algoritmen er en matematisk model, så den rammer ikke plet hver gang.

Jadon Sancho er både målfarlig og skarp til at assistere. Den kombination er selvsagt stærkt efterspurgt i fodboldverdenen. Foto: Ritzau Scanpix

Men den tager udgangspunkt i historisk data og medregner otte forskellige parametre.

Det gælder spillerens præstationer, hvor han er i sin karriere, vedkommendes status på landsholdet, personens alder, kontraktlængde, klubbens sportslige niveau, den økonomiske formåen og aktuelle inflation i samfundet.

Resultatet er, at Sancho og Haaland er de to mest værdifulde spillere, der er født i dette årtusinde.

Den engelske kant ville koste lige knap 1,5 milliarder, og Haaland godt det halve.

Det vurderer CIES Football Observatory.

Der er ingen danskere i top 50. Til gengæld er svenske Dejan Kulusevski på 15. pladsen med en anslået værdi på godt 300 millioner kroner.

Top 10 ser ud som følger:

Jadon Sancho, Borussia Dortmund, 1,48 milliarder Erling Haaland, Borussia Dortmund, 754 millioner Rodrygo, Real Madrid, 664 millioner Vinícius Júnior, Real Madrid, 552 millioner Callum Hudson-Odoi, Chelsea, 540 millioner Ferran Torres, Valencia, 412 millioner Eduardo Camavinga, Stade Rennais, 396 millioner Mason Greenwood, Manchester United, 378 millioner Phil Foden, Manchester City, 376 millioner Moise Kean, Everton, 344 millioner

