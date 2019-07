Advarer Eriksen: Han ville ikke komme på holdet

Christian Eriksens sommer bliver en skelsættende en af slagsen, for enten skifter han adresse, eller også skal han finde sig til rette på et allerede markant forstærket Tottenham-mandskab.

Står det til den tidligere Spurs-spiller Pascal Chimbonda skal danskeren søge videre og satse på at hente trofæer med den spanske storklub Real Madrid.

Det kommer dog til at koste noget på den personlige front, vurderer han.

- Eriksen ville ikke spille i Real Madrids idealopstilling, men det er prisen han må betale for at vinde trofæer. Madrid har for mange verdensklassespillere i form af Hazard, Modric og Kroos, som vil blive valgt før ham, siger han i et interview med Sportingbet.

- Madrid er en kæmpe klub, og der er ikke plads til at have en skidt dag. Hvis Eriksens form tager et dyk, vil en anden tage hans plads, hvilket ikke er tilfældet i Tottenham.

- Det er et stort skridt for ham, men han bør tage det. Han har vist, at han kan vinde kampe på egen hånd, og jeg tror, han ville gøre det samme i Madrid.

I Spanien melder AS, at Eriksen ikke er en prioritet, og at en eventuel handel med Real Madrids Daniel Ceballos ikke kommer til at omfatte danskeren.

