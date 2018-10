Advokater: Ronaldos 'sex-offer' var for syg til at indgå aftale

Kvinden, der beskylder fodboldstjernen Christiano Ronaldo for brutalt at have voldtaget hende på et hotel-værelse for ni år siden, udeblev onsdag aften dansk tid fra det pressemøde, som hendes advokater afholdt i Las Vegas.

På mødet forklarede Kathryn Mayorgas advokat Larissa Drohobyczer, at hendes klient var ramt af post-traumatisk stress og depression. Det er disse to forhold, der ifølge advokaten gjorde Kathryn Mayorga inkompetent, i forhold til at lave en aftale med Ronaldo for år tilbage.

Onsdag meddelte Christiano Ronaldo på Twitter, at han havde en helt ren samvittighed, og at han afventer resultatet af alle undersøgelser i sagen.

- Jeg afviser fuldstændig anklagerne. Voldtægt er en forbrydelse, som strider mod alt, hvad jeg er og står for. Jeg nægter at deltage i at føde medierne med oplysninger i en sag, som er skabt af folk, som ønsker at promovere sig selv på min bekostning, lød det fra den berømte stjerne.

Udløst af overgreb

På pressemødet oplyste advokat Larissa Drohobyczer, at psykiatere havde fastslået, at hendes klients psykiske skader var udløst af Ronaldos seksuelle overgreb i 2009.

Nyhedsbureauet AP har efterfølgende forsøgt at få en kommentar fra lægen Norton Roitman i Las Vegas. Men han har ikke besvaret sin telefon.

Mayorga led angiveligt i adskillige måneder af alvorlig stress, og derfor var hun ude af stand til at vurdere den skriftlige aftale, som blev indgået mellem hende og Ronaldo efter den påståede voldtægt. Dengang fik kvinden 375.000 dollars fra Ronaldo. Nu kræver hun yderligere 200.000 dollar fra ham.

Da sagen i sin tid blev anmeldt til politiet er den ikke forældet. En ny undersøgelse af de uklare forhold er blevet indledt.

Skete i hotel-suite

Politiet nægter at udlevere anmeldelserne fra kvinden til offentligheden.

Advokat David Chesnoff fra Las Vegas blev onsdag hyret af Ronaldo. Advokaten fastslår, at Ronaldo kategorisk afviser alle beskyldninger, og at han har tillid til retssystemet.

Ifølge den nu 34-årige Kathryn Mayorga blev hun voldtaget i soveværelset i Ronaldos hotel-suite, efter at hun havde mødt ham i en natklub. Sammen med flere andre personer tog de op i Ronaldos suite på hotellet i Las Vegas.

På pressemødet kom det frem, at kvinden havde anmeldt sagen, men hun havde ikke sagt, at det var Ronaldo, som havde forgrebet sig mod hende. Kun at der var tale om en europæisk forboldspiller.

