Afslører lusk ved gammel Bille-transfer: 'Det er KUN for dine øjne'

Nok er Nicki Bille i dag blot Danmarksseriespiller, men tidligere i karrieren blev han handlet for store penge.

For seks år siden blev transferen fra Villarreal til Rosenborg en realitet, men der skete ting bag kulissen, som ikke kom frem i lyset. Før i dag.

Politiken og VG kan via deres dokumenter fra Football Leaks, som er 70 millioner lækkede dokumenter fra fodboldens verdens, afsløre, at den svensk-kroatisk agent Jozo Palac selv scorede en ordentlig del af kagen, da Bille blev sendt afsted.

Rosenborg havde hyret ham til at stå for handlen, men i al hemmelighed lavede han også en aftale med den spanske klub. Det setup skulle sikre ham 1,8 millioner kroner, og det ville han ikke have frem i verden.

- Den her kommissionsaftale er KUN for dine øjne og ikke for Rosenborg, skrev Jozo Palac i en mail til en Villarreal-chef i januar 2013, fortæller Politiken.

Nordmændenes bud på Bille løb op i 4,5 millioner plus en videresalgsklausul. Der var enighed blandt parterne, men Palac skulle lige have en sidste ting på plads.

Nordmændene ville nemlig bruge hans navn i TMS-systemet, som er det internationale transferegister, så det gik ikke, at spanierne også gjorde det. Det pointerede han flere gange i mails, som Politiken har set.

I konfrontationen afviser Palac at have gjort noget galt.

- Måske kunne jeg have skaffet ham lidt billigere for Rosenborg, men det havde ikke været godt for mig, fordi jeg så havde tjent færre penge. Måske 100.000 euro billigere, jeg ved det ikke. Uanset hvad var det en god aftale for Villarreal og en rigtig god aftale for Rosenborg, siger han.

Han siger desuden, at han ikke kan huske, om han fik betaling fra begge klubber, men han er '99,9% sikker'.

Rosenborg anede intet om, at agenten havde indgået en lukrativ aftale med deres daværende modpart Villareal. Den spanske klub har ikke givet lyd fra sig i sagen.

Problemet Eriksen: - Han skal være fair

Forkert valg: - Svært for den dreng

Se også: Se billederne: Fru Ronaldo viser undertøjet