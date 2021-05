Afslører opgør med Ferguson: Gik helt bersærk

Rio Ferdinand forsøgte under og efter en Champions League-kamp mod Bayern at sætte sig op mod Alex Ferguson, men den kamp kunne han ikke vinde

Han er langt fra den eneste, der er røget ind i en vild og temperamentsfuld udveksling med sin manager, Sir Alex Ferguson, men fortællingerne giver altid interessante kig ind i den iltre skottes omklædningsrum.

Denne gang er det stjerne-stopperen Rio Ferdinand, der fortæller om en episode, hvor han forsøgte at sætte sig op mod den magtfulde manager og få medspillerne med sig.

Det lykkedes selvsagt ikke.

Vi spoler tilbage til Manchester Uniteds kvartfinale i Champions League mod Bayern München i 2010 og det første opgør på udebane. Englænderne er foran 1-0.

Chefen ville skifte Dimitar Berbatov ud med Park Ji-Sung, hvilket Ferdinand var uenig i. Og da tyskerne lidt senere fik vendt et truende nederlag til en 2-1 sejr, kunne stjernespilleren ikke holde sine frustrationer tilbage.

- Jeg har gjort og sagt ting på banen og i tunnellen, som Sir Alex ikke brød sig om, og som blev et stort problem på det tidspunkt, fortæller Rio Ferdinand i en episode af Vibe With FIVE.

- Jeg var uenig i udskiftningen og viftede med armene for at sige, ’hvad laver du?’ Så tabte vi 2-1, og jeg gik bersærk nede i tunnelen. Jeg kan huske, at Mark van Bommel kiggede chokeret på mig, mens jeg skreg op og sparkede på væggene.

Sir Alex Ferguson og Rio Ferdinand i mre muntert samvær før en anden Champions League kamp. Foto: Getty Images

- Jeg kom ind i omklædningsrummet, og vores manager hørte os og bad en af de andre om at lukke døren. Så kom han bare hen og skreg mig ind i hovedet: ’Hvem tror du, du er. Sæt aldrig spørgsmålstegn ved mine dispositioner igen’.

De færreste af hans spillere har vovet at fremture mod Ferguson, når de først var blevet udsat for hans berømte ’føntørrer’ af en skideballe, men Ferdinand forsøgte sig.

- Jeg gav ham tilbage og sagde: ’du går imod det, du har fortalt os, vi skal gøre. Kan vi vinde 1-0 på udebane, så tager vi den og ordner sagen på hjemmebane. Men du gamblede, og det var jeg uenig i’.

Herefter henvendte Ferdinand sig til sin sidemand, Gary Neville, der under hele optrinnet havde trukket i hans skulder og sagt: ’Det er nok, Rio, det er nok – du kan ikke vinde den her’.

- Jeg sidder der og tænker: ’Nev, du er enig med mig, bak mig for fanden op’. Men alle ville bare lade det ligge, fortæller Rio Ferdinand.

Hans bange anelser gik i øvrigt i opfyldelse. United vandt returopgøret hjemme med 3-2, og det var altså ikke nok til avancement til semifinalerne.