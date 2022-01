Afsløring: Jakob Michelsen ny træner i norske Ham-Kam

Det er igen tid for Jakob Michelsen til at finde træningsbukserne og den lille taktiktavle frem, for den tidligere Superliga-træner er tilbage.

Jakob Michelsen har ifølge Ekstra Bladets oplysninger skrevet under på en to-årig kontrakt med norske Ham-Kam.

Den tidligere Superliga-sølvvinder med Sønderjyske har stået uden job siden foråret 2021, hvor han blev fyret i OB.

Det skete efter længere tids gnidninger mellem Jakob Michelsen og OB-sportschef Michael Hemmingsen, der havde været i markedet og forhøre sig om nye trænere - noget, Michelsen fik nys om.

Jakob Michelsen i et råbende øjeblik som OB-træner. Foto: Jens Dresling

Men nu er det tid til en ny udfordring for Michelsen og igen udenfor landets grænser. I Ham-Kam skal den danske træner nemlig prøve kræfter med den bedste norske række.

Her manglede klubben en træner, efter Kjetil Rekdal er taget til Rosenborg, og det bliver en dansker.

Jakob Michelsen har tidligere prøvet kræfter med den svenske Allsvenskan, da han var træner for Hammarby. Denne gang rykker han længere nordpå og overtager klubben, der her i Danmark nok mest er kendt for at være Ståle Solbakkens hjerteklub.

Den norske landstræner har da også stået i spidsen for træningen de seneste dage i klubben, der stod uden træner efter Kjetil Rekdals farvel.

Men nu kan han overlade de tøjler til Jakob Michelsen, som han kender fra deres mange fælles år i Superligaen.

