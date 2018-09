Afstemning overrasker: Sådan stemte Ronaldo og Messi

Det var en på mange måder opsigtsvækkende og historisk prisuddeling, FIFA mandag aften var vært for, da verdensforbundet kårede klodens bedste spillere anno 2018.

En ting var selvfølgelig, at Luka Modric som den første kroat nogensinde blev hædret. Det kunne der efter en overdådig omgang fodbold i år ikke sættes mange fingre på.

Det var, som samtlige medier fra Sydney til Svebølle har rapporteret allerede, første gang siden 2007, at hverken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi løb med æren, selvom de begge var med til VM, var i fuld vigør i Champions League og dominerede stort i Primera Division i foråret.

Og netop disse to stjerner samlede derfor også en vis opmærksomhed omkring sig. For som anførere for deres respektive landshold blev deres stemmer offentliggjort jævnfør aftalen med FIFA.

Messi, der for første gang siden 2006 (!), hvor stumpen fra Rosário kun lige var blevet en profil i FC Barcelona, ikke var at finde blandt de tre bedste i verden, havde ganske opsigtsvækkende en Real Madrid-spiller som sin favorit, nemlig Modric.

Måske fordi der ikke var andre Barcelona-spillere at stemme på?

Men han kunne have stemt på Antoine Griezmann fra Atlético. Kevin De Bruyne fra Manchester City - eller måske Kylian Mbappé fra Paris Saint-Germain.

Ignorerede Messi - igen

Men Messi pegede på ærkerivalerne fra hovedstaden. I bund og grund nok fordi Messi er overbevist om, at Modric er umulig at komme udenom i år.

Argentinas vel nok bedste spiller nogensinde havde Mbappé som nummer to, mens han havde fundet plads til Ronaldo på tredjepladsen.

Sådan stemte Ronaldo ikke. Slet ikke.

Han pegede på sin tidligere holdkammerat i Real Madrid, Raphaël Varane som verdens bedste fodboldspiller. Som vinder af Champions League og VM var forsvarsstjernen selvfølgelig med i afstemningen efter sit bedste fodboldår til dato. Men verdens bedste?

Ja, det mente Ronaldo.

Portugiseren havde Modric, en anden god bekendt fra de mange år i Madrid, som nummer to, mens Griezmann var treer. Altså ikke plads til Messi.

Det havde han heller ikke sidste år. Eller i 2016, 2015, 2014 eller 2013, hvor han som anfører for Portugal afgav stemme.

Fra Danmark stemte anfører Simon Kjær, landstræner Åge Hareide samt Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, som repræsentant for medierne.

Mens Kjær havde Modric foran Ronaldo og Varane, havde Hareide Ronaldo som verdens bedste - med Kevin De Bruyne og Mohamed Salah på de næste pladser.

Allan Olsen stemte på Luka Modric foran Mbappé og Ronaldo.

I alt var ti spillere nomineret. Alverdens lande havde tre stemmeberettigede. A-landsholdets cheftræner, A-landsholdets anfører, samt en repræsentant for medierne.

Hver stemmeberettigede person skulle derpå afgive henholdsvis fem, tre og et point til de tre spillere, man havde som favoritter.

Du kan se alle stemmer afgivet her

FIFA har siden 1991 kåret verdens bedste fodboldspiller.

