Afviser krigs-protest: Derfor nægter han

Tyrkisk fodboldspiller nægtede at deltage i protest mod krigen i Ukraine. Nu forklarer han sig

Da Erzurumspor og Ankaragucu søndag tørnede sammen i den næstbedste fodboldrække stillede samtlige spillere op til en protest mod krigen i Ukraine.

Inden kickoff poserede de to holds spillere iført t-shirts med teksten 'No War'.

Undtagen en.

Aykut Demir trak ikke i protesttrøjen. Foto: Videograb

Erzurumspors anfører, Aykut Demir, valgte nemlig som den eneste at nægte at iføre sig trøjen med protesten mod krigen. Det skriver Daily Mirror.

En opsigtsvækkende enegang, som Demir forklarer med den manglende fokus på de væbnede konflikter i Mellemøsten. Især borgerkrigen i Yemen.

- Tusindvis af mennesker dør hver eneste dag i Mellemøsten. Jeg er også trist. Jeg deler de uskyldige menneskers smerte, siger han ifølge avisen.

- Dem, der ignorerer forfølgelserne der, gør disse ting, når det sker i Europa. Jeg havde ikke lyst til at bære t-shirten, fordi den ikke handlede om de lande, forklarer Demir, som har følt sig nødsaget til at forklare sit standpunkt, da han har fået hård kritik for den manglende protest.

Ifølge FN havde omkring 377.000 mennesker mistet livet i krigen i Yemen ved udgangen af 2021.

På fodboldbanen nægter flere nationer at møde Rusland. Det kan du læse mere om her: Flere fodboldnationer bakker op om boykot af Rusland

Grotesk hyldest: 'Putin er hæderlig'

Raser mod Putins ven: 'Kujon og løgner!'