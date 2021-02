Afviser landshold: 'Min datter har brug for mig'

Young Boys-angriberen Jean-Pierre Nsame har sagt nej til at spille på Camerouns landshold på grund af sin datter.

Det fortæller han til Goal.

Den 27-årige angriber scorer mål på samlebånd for sin schweiziske klub. Derfor har landstræneren for det camerounske landshold også henvendt sig for at få ham med i truppen.

Men Nsame har bevidst takket nej til landsholdsudtagelsen på grund af sin datter.

- Cameroon har ringet til mig i et år, men jeg kan ikke tage af sted. Årsagen er meget simpel: Min datter bor i Frankrig og er begyndt i skole. Hun har også brug for sin far til at hjælpe sig på dette nye stadie, siger Nsame til Goal.

I et travlt kampprogram i den schweiziske liga har Nsame meget fokus på sin fodboldkarriere. Kampe i weekenden og træninger i løbet af ugen er tidskrævende, og derfor benytter han landsholdspauserne til at være sammen med sin datter.

- Jeg talte med træneren for at forklare ham årsagen til mit fravær. De her pauser var de eneste, hvor jeg kunne se min datter. Jeg sagde til dem: 'Jeg er først og fremmest far, før jeg er fodboldspiller. Jeg kan vinde alle trofæer i verden, men hvis min datter hader mig eller ikke er glad, har jeg ikke vundet noget overhovedet'.

I denne sæson har Nsame scoret 18 mål og lavet seks assists i 25 kampe for Young Boys, hvor han har spillet siden 2017. I sine lidt mere end tre år i den schweiziske klub har han formået at score 90 og lavet 23 assists i 156 kampe.

