Afviser racisme: Det er jo bare en tradition

- Tusind tak, ledelse, for loyalitet mod traditioner.

Russiske Zenit Skt. Petersborgs fan-fraktion Landscrona medbragte ovenstående tekst på et banner til weekendens sæsonpremiere i russisk fodbold.

Det gjorde de selvfølgelig, fordi man havde behov for at komme med en udmelding.

Så det gjorde de.

Og det skal da ellers nok være, at det vakte opsigt i internationale fodboldmedier lørdag søndag og helt ind i mandagen.

For hvad mente de? Hvad refererede de til? Og var der tale om ironi?

Det oplagte bud var, at man refererede til nyindkøbte Malcom, der for det 300 millioner kroner-dyre skifte fra FC Barcelona, vakte opsigt i den russiske storby. Malcom debuterede nemlig lørdag mod Krasnodar.

Og hvis det var tilfældet - at man refererede til ham - så måtte der jo være tale om ironi.

Det var i hvert fald den udlægning, flere russiske medier tyede til.

Malcom er den tredje spiller med mørk hud, der vælger at skrive kontrakt med Zenit i 2019. Før ham gjorde Wilmar Barrios fra Colombia det i februar, mens landsmanden Douglas Santos kom til for en måneds tid siden. Begge var med fra start mod Krasnodar, mens Malcom blev skiftet ind.

Slet ikke racister

Det er de første spillere med mørk hud, der er på kontrakt i Zenit. Nogensinde.

Så derfor var det oplagt at tolke budskabet fra Landscrona som værende svært ironisk. Især når man tager i betragtning, at racisme er udbredt blandt mange russiske fanfraktioner på tværs af russiske fodbold.

Men Landscrona følte sig misforstået. Budskabet var ikke racistisk. Slet ikke.

Det skrev man på sin hjemmeside mandag i det såkaldte 'Selection 12 manifesto'.

- Vi er ikke racister, stod der.

Slet ikke. Landskronas medlemmer har det bare svært med folk, der ikke er hvide.

Det her er, hvad de skrev:

- For os er fraværet af sorte spillere bare en vigtig tradition, der understreger klubbens identitet – og ikke mere.

- Vi som den nordligst beliggende af de store europæiske storbyer har mentalt aldrig været forbundet med Afrika – eller Sydamerika, Australien eller Oceanien.

- Vi har absolut ingenting imod indbyggerne i nogle af disse kontinenter, men samtidig vil vi have spillere, der i sjælen står Zenit tæt, skrev man...

Malcom i aktion for FC Barcelona. Vi har desværre ikke billeder af ham i kamp mod Krasnodar. Foto: Miguel Vidal/Reuters/Ritzau Scanpix

Meget gæstfri i Skt. Petersborg

Altså...Landskrona er ikke racister. Man vil bare gerne have, at alle andre end folk, der åbenbart står Zenits sjæl nær, holder sig langt væk. Hvad det så kræver at stå den sjæl nær, meldes der ikke noget om.

Og der er også larmende tavshed omkring banneret. For hvad betød det så? Hvilken tradition og hvilken loyalitet takkede man for? Det valgte Landskrona ikke at skrive noget om.

Heller ikke Zenit som klub bryder sig om tonefaldet i de mange historier, der er skrevet om Malcom de sidste par dage. Det kom til udtryk mandag på klubbens hjemmeside.

- Zenit Football Club er klar over et banner, der blev fremvist af en mindre gruppe fans, og at budskabet er blevet mistolket i forskellige dele af pressen. Forfejlede tolkninger og ukorrekte konklusioner er blevet draget.

- Zenit har en lang tradition for at invitere de bedste spillere fra hele verden til vores klub – uanset deres baggrund, etnicitet eller nationalitet. Klubben har længe støttet og investeret i anti-racisme, inklusion og lighed. Og det fortsætter vi med, skriver man.

- Samtidig ønsker vi at udtrykke vores største ærgrelse over medier og andre – inklusive fodboldklubber – har videregivet historien, og vi vil fremover håbe, at sådanne organisationer vil undersøge fakta, inden der drages konklusioner.

- Zenit Football Club vil med glæde invitere de, der har kommenteret situationen, til at overvære en af vores hjemmekampe og derigennem opleve den gæstfrihed, som vi så berømt viste under VM, skriver klubben.

