Afvist to gange: Mesterklub har budt på Højlund

Rasmus Højlund er et brandvarmt transfernavn, og senest har en stor europæisk mesterklub budt to gange på danskeren

Efter skiftet fra FCK til Sturm Graz i januar har danske Rasmus Højland indtaget østrigsk fodbold med storm.

For tre uger siden kunne Ekstra Bladet afsløre, at Club Brugge havde set sig varm på danskeren.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den belgiske mesterklub nu budt to gange på den brandvarme angriber - begge bud er dog blevet mødt med en afvisning.

Startbuddet lød på 8,5 millioner euro, cirka 63 millioner kroner, men hverken klubbens første eller andet bud har kunnet friste Sturm Graz til et salg.

På trods af klubbens iver efter at beholde danskeren, udelukker Højlund selv ikke et sommerskifte.

- Jeg er ikke bleg for at sige, at et skridt op også kunne være spændende - selvom jeg er tilfreds, hvor jeg er, og jeg er sikker på, at jeg sagtens kan udvikle mig endnu, endnu mere og blive endnu, endnu bedre i Sturm Graz, sagde Højlund til Ekstra Bladet i sidste uge.

Club Brugge har allerede hentet to danskere til klubben i år - Andreas Skov Olsen fra Bologna og Casper Nielsen fra Union SG.

I 15 kampe for Sturm Graz har Højlund nettet ni gange og lavet tre asissts. Senest brillerede han med to scoringer i 2-1 sejren over Salzburg.

