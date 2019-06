Ajax forlænger med deres succestræner

Den hollandske hovedstadsklub Ajax Amsterdam leverede i den seneste sæson deres bedste sæson i europæisk sammenhæng siden 1996, da de nåede frem til semifinalen i Champions League. Her endte de med at blive slået ud af Tottenham, der i sidste øjeblik fik scoret det mål, som sendte englænderne videre til finalen.



Inden da havde Ajax slået både Juventus og Real Madrid ud af turneringen, og manden bag de taktiske genistreger, cheftræner Erik ten Hag blev derfor sat i forbindelse med store trænerjobs rundt om i Europa. Nu har han forlænget sin kontrakt med klubben.



Det melder Ajax ud i en pressemeddelelse torsdag.



Den oprindelige kontrakt ville have udløbet til næste sommer, men nu er det i stedet 30. juni 2022. Ten Hag har været i Ajax siden sommeren december 2017, og i den netop overståede sæson nåede han foruden storslåede kampe i Champions League også at vinde det hollandske mesterskab og pokalturneringen med danskerne Kasper Dolberg, Rasmus Nissen og Lasse Schöne på holdet.



Dermed var det ikke overraskende, at Erik ten Hag vandt Rinus Michels-prisen for sidste sæson, der er navnet på årets træner i Æresdivisionen. Det er dog ikke første gang, at han har vundet dén pris. Det gjorde han også for tre år siden, da han løftede FC Utrecht.



Inden tiden i Utrecht var han træner for Bayern Münchens andethold, hvor han var med til at vinde Regionalligaen med dem.

