Alle kampe aflyst efter bombe-attentat mod dommer

Cypern er ramt af en fodboldmæssig skandale.

For det lokale fodboldforbund valgte fredag at aflyse samtlige kampe i denne spillerunde og udsætte dem på ubestemt tid.

Dommerne valgte nemlig at strejke, efter at en kollegas bil var genstand for en bombesprængning.

Du kan se bilen herunder:

Bilens ejermand, 33-årige Andreas Constantinou, var heldigvis ikke inde i bilen, da bomben detonerede på motorhjelmen, og han slap derfor uden skrammer.

Det cypriotiske fordboldforbund tog straks afstand fra hændelsen, der blev udlagt som terror, og landets præsident, Nicos Anastasiades, opfordrede efterfølgende til, at der bliver ryddet op i sporten, der har problemer med matchfixing:

- Vi vil ikke længere tolerere kriminelle elementer, der intet har at gøre i sportens verden, til at sværte cypriotisk fodbold og landets navn til, sagde præsidenten.

Dommerne følte dog ikke, at præsidenten med de ord støttede dem, men snarere at han påstod, at flere af dem er i ledtog med de kriminelle, der står bag matchfixing på øen.

Cyperns justitsminister, George Savvides, forklarede efterfølgende, at det er svært at komme til bunds i hele matchfixing-moradset, da blandt andet telefonaflytning er ulovligt i landet, og at de vil sende forespørgsler til UEFA om at bistå efterforskningen af den verserende matchfixing-sag.

