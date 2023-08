Alle venter på Højlund: Detaljerne mangler fortsat

Detaljer.

Det er uden tvivl nøgleordet i øjeblikket, når det kommer til den store transfer, som meget snart sender Rasmus Højlund fra Atalanta i Italien til Manchester United i England.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det nemlig de helt små detaljer, der er blevet forhandlet om mellem parterne, siden danskeren landede i Manchesters lufthavn tirsdag eftermiddag.

Men de er endnu ikke faldet helt på plads, og Rasmus Højlund er derfor ikke blevet præsenteret i den røde trøje onsdag, som ellers var forventningen, hvis vi bare spoler tiden 15 timer tilbage.

Derfor fik en større mængde tilhængere af den engelske gigantklub en lang næse onsdag eftermiddag, da de mødte op foran Manchester Uniteds træningsanlæg - Carrington.

Det forventes, at danskeren præsenteres i weekenden. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Her stod de - sammen med Ekstra Bladet - på den gode side af fem timer i håbet om at se Rasmus Højlund som ny mand i Manchester Uniteds førsteholdstrup.

Den oplevelse har vi alle fortsat til gode.

Og vi skal helt frem til weekenden, før vi kan få den. Der går således nogle dage, inden den tidligere FC København og Sturm Graz-angriber bliver præsenteret i den enorme fodboldklub.

Det har mediedirektøren i Manchester United - Andrew Ward - skrevet i en mail til Ekstra Bladet onsdag aften.

- Rasmus (Højlund, red.) ankom sent tirsdag, så lægetjekket har fortsat i dag, indleder han mailen, inden den fortsætter:

- Vi forventer ikke at lave en officiel udmelding før i weekenden - muligvis i forbindelse med vores venskabskamp mod Lens på Old Trafford på lørdag.

Hvis det ender med en præsentation i weekenden, vil danskeren være aktuel, når Erik ten Hags mandskab åbner den nye sæson i Premier League.

Det gør Manchester United helt konkret 14. august med en hjemmekamp mod Wolverhampton.

Når 20-årige Rasmus Højlund sætter sin underskrift på aftalen med Manchester United, bliver han Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde. Med afstand endda.

Rasmus Højlund får snart hjemmebane på Old Trafford. Foto: Jonathan Damslund

Storklubben fra Old Trafford forventes at betale i omegnen af 625 millioner danske kroner for frontløberen.

På den måde bliver landsholdsstjernen et godt stykke over 400 millioner danske kroner dyrere end nummer to på listen.

Det er Christian Eriksen, som skiftede fra Tottenham til Inter for cirka 200 millioner danske kroner tilbage i vinteren 2020.

Kontrakten, som Rasmus Højlund skriver under på i løbet af få dage, binder ham til Manchester United frem til sommeren 2028 med en option på yderligere 12 måneder.