Alvorligt hjertesyg Marc Overmars taler ud

Han var en dygtig spiller for klubber som Arsenal, Real Madrid og Ajax - samt det hollandske landshold - og også i sin rolle som fodbolddirektør fik Marc Overmars ros for at spotte gode spillere og lave gode handler.

Men lige nu er det ikke handler, han kæmper mest med. Lige nu kæmper han for at komme sig over et hjerteanfald.

Den 50-årige hollænder har som følge af hjerteanfaldet kun omkring 55 procent fungerende hjerte, oplyser han til mediet Het Laatste Nieuws.

- Det er svært. Jeg skal kæmpe for at få luft, når jeg taler meget. Og det kræver energi at holde fokus. Mit hjerte er 45 procent dødt, siger Marc Overmars og forklarer:

- Jeg har lidt så meget skade, at det ikke kan repareres. Du kan også se, hvordan jeg trækker vejret. Men man skal ikke have ondt af mig. Jeg er en glad mand. Og jeg vil hellere dø sådan her end ikke at gøre noget.

- Jeg træner med hjælp, men det er hårdt. Når folk spørger mig, hvordan jeg har det, siger jeg ofte: "Man kan komme sig over at have brækket et ben". Jeg har revet mit knæ over fire gange - men det her er en anden type skade. Har jeg vigtige punkter eller aftaler på dagsordenen, fokuserer jeg på dem, og så skal jeg hvile dagen efter.

Marc Overmars er godt klar over, at han ikke kommer til at arbejde i mange år endnu.

- Jeg går på pension tidligere på grund af dette, har jeg fundet ud af. Sådan er livet. Alle har noget, de skal håndtere - ellers er man sluppet gennem nettets sprækker.

Hollænderen er aktuelt ansat i Royal Antwerp som teknisk direktør. Det job fik han nogle måneder efter, at han blev fyret i AFC Ajax på grund af grænseoverskridende adfærd over fro flere kvinder.

