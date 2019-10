Amnesty: Iran tager røven på FIFA

Beslutningen om at åbne et tilskuerafsnit for kvindelige fans til Irans landskamp mod Cambodia torsdag aften er kun et halvhjertet skridt mod det, der burde være en fuld lempelse, mener organisationen

Når Iran torsdag møder Cambodia i en VM-kvalifikationskamp på Azadi Stadium i Tehran, har kvinder for første gang adgang til at følge kampen fra tribunerne.

Det sker efter det pres, som fulgte det chokerende dødsfald, da Sahar Khodayari i september satte ild til sig selv i protest over, at hun som fodboldfan ikke kunne få adgang til kampene på stadion.

De iranske myndigheder har forsøgt sig med at åbne en sektion med 3.500 pladser til kvindelige tilskuere på det store stadion, der kan rumme 78.000.

Åbningen er dog kun symbolske og et kynisk PR-stunt, mener Amnesty International.

’Irans beslutning om at tillade et antal kvinder til kampen er et kynisk PR-stunt fra myndighederne i et forsøg på at hvidvaske deres image ovenpå den internationale forfærdelse over Sahar Khodayris tragiske død’, skriver organisationens juridiske direktør for Mellemøsten og Afrika, Philip Luther, i en pressemeddelelse.

’Alt andet end en fuld ophævelse af udelukkelsen af kvindelige tilskuere til fodbold er en fornærmelse mod Sahar Khodayris minde og en krænkelse af den modige kampagne, som iranske kvinder har ført for at få forbuddet ophævet, fortsætter han.

Sahar Khodayari ville gerne se fodbold. Nu har hun sørget for at andre kvinder kan komme på stadion, men der er stadig brug for at tage skridtet fuldt ud. Privatfoto

Opfordringen til præstestyret er helt utvetydig:

’I stedet for disse halvhjertede skridt til at adressere diskriminationen af kvinder, der ønsker at se fodbold, burde de iranske myndigheder ophæve alle restriktioner, inklusiv alle klubkampe i landet’ skriver han og opfordrer det internationale samfund – og ikke mindst FIFA til at sikre, at alle frit og uden diskrimination kan være tilskuere til fodboldkampe.

Det sidste har ifølge Amnesty knebet gevaldigt for fodboldens verdensorganisation, der som bekendt også har placeret en slutrunde i Qatar i 2022.

’FIFA har et ansvar for at respektere menneskerettighederne gennem alle sine operationer og med al sin magt bag adressere en situation, som har fået lov at fortsætte alt for længe’, hedder det i pressemeddelelsen.

Her anføres det også, at FIFA i offentligheden har gentaget ønsket om, at kvinder skal have adgang til alle kampe, men at de iranske myndigheder uanset dette ikke har hævet alle restriktioner omkring kvinder.

Og Amnesty minder om, at 40 kvinder er blevet arresteret og i nogle tilfælde retsforfulgt for forsøg på at komme ind på stadions, og organisationen opfodrer Iran til straks at lade samtlige sager falde.

- Vi bliver nødt til at have kvinder til kampene - vi skal skubbe til Iran på en respektfuld, men tydelig måde, for nu kan vi ikke vente længere.

- Vi er blevet lovet, at kvinder har adgang til stadion i den næste landskamp i Iran. Det er meget vigtigt, for med få undtagelser er det ikke sket i 40 år, og det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, sagde FIFA-præsident Gianni Infantino, tirsdag.

I torsdags sagde Irans sportsminister, Masoud Soltanifar, at man var langt fremme i en proces, der i første omgang skulle sørge for, at kvinder kunne overvære landskampe med Irans deltagelse.

Det sker altså nu – men i begrænset antal, og spørgsmålet er, om der kommer yderligere lempelser fra den kant, når FIFA's udsendte er rejst hjem efter landskampen.

