Ancelotti fyret i Napoli

Det kan lyde paradoksalt at fyre en træner efter en sejr på 4-0, som ovenikøbet betyder kvalifikation til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Men det er ikke desto mindre tilfældet med Carlo Ancelotti, der nu er fortid i den italienske storklub, Napoli.

Det skriver klubben selv på Twitter.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

'Napoli har besluttet sig for at fratage hr. Carlo Ancelotti rollen som cheftræner for førsteholdet. Venskabet, beundringen og den gensidige respekt mellem klubben, dens præsident Aurelio De Laurentiis og Carlo Ancelotti er intakt', skriver klubben i den korte meddelelse.

Carlo Ancelotti klapper af sine spillere under aftenens kamp. Det blev en af hans sidste gerninger i Napoli. Foto: Tiziana FABI / AFP/Ritzau Scanpix

Fyringen falder efter en stime på ni kampe uden sejr forud for aftenens gevinst mod belgiske Genk.

Men den falder ikke mindst efter en masse uro i klubben, hvor præsidenten, Aurelio De Laurentiis, havde sagsøgt sine spillere og givet dem heftige bøder, fordi truppen ikke ville tage på træningslejre 'udenfor programmet'. En linje, som den 60-årige mestertræner havde erklæret sig uenig i.

Lige efter aftenens sejr sagde Ancelotti til Sky Sport Italia, at han ikke selv havde intentioner om at sige op.

Det italienske fodbold-site football-italia skriver, at Gennaro Gattuso, den tidligere Milan-spiller og træner, forventes at tage over midlertidigt.

Engelske klubber som Arsenal og Everton har rygtevis været sat i forbindelse med Ancelotti.

