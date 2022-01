Andreas Skov Olsen er solgt

Andreas Skov Olsen skal helt som ventet tørne ud for belgiske Club Brugge.

Det bekræfter både den belgiske klub og Bologna, der har solgt den danske landsholdsangriber.

Den 22-årige angriber og offensivspiller kom til Bologna i 2019, men har aldrig fået det helt store gennembrud i klubben.

Han brød igennem i den danske Superliga, hvor han tørnede ud for FC Nordsjælland fra 2017 til 2019.

Skov Olsen havde bragende succes på A-landsholdet i 2021. Han er nu noteret for 15 landskampe, hvor det er blevet til seks mål.

Han debuterede med en scoring mod Færøerne i en testkamp i oktober 2020.

Det helt store gennembrud på landsholdet fik han i VM-kvalifikationskampen ude mod Østrig i marts sidste år, da han scorede to gange i sejren på 4-0.

Han kom dog ikke til at spille den store rolle under EM, hvor Danmark nåede semifinalen. Her fik han kun spilletid i de to første gruppekampe.

Efterfølgende havde han dog stor succes i efterårets VM-kvalifikationskampe.