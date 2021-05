Andreas tæt på dansk milepæl

Det vil være en stor bedrift for Chelsea Football Club, hvis det lykkes at spille sig i Champions League-finalen onsdag aften.

Og set med danske briller vil det være ekstraordinært, fordi Andreas Christensen er så vigtig en del af holdet fra London.

Det sker ikke hver sæson, at en dansker har mulighed for at deltage i klubfodboldens største kamp.

Artiklen fortsætter under videoen

De to trænere er lader til at være klar til aftenens Champions League-brag

Christian Eriksen oplevede det med Tottenham i 2019, og før ham har kun Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson og Daniel Agger haft fornøjelsen, mens Martin Laursen har set en finale fra bænken.

Af dem er Schmeichel den eneste, der har spillet og vundet trofæet 'med de store ører'.

Andreas Christensen har prøvet en europæisk finale før med Chelsea. Det var Europa League-triumfen i Baku i 2019, hvor Arsenal blev kørt over.

Kommer han i finalen i aften, kan han dermed også bryste sig af, at være én af blot syv danskere, der har optrådt i to forskellige Europa Cup-finaler.

De første seks var Allan Simonsen, Birger Jensen, Lars Bastrup, Michael Laudrup, Jon Dahl Tomasson og Christian Eriksen.

Førstnævnte er tilmed den eneste, der kan føje en finaledeltagelse i Europa Cup'en for Pokalvindere til også. Og så har han scoret i alle tre finaler - men det er en anden snak.

Ekstra Bladet har bladret i historiebøgerne og Excelarkene og giver dig her et overblik over alle de danskere, har spillet en finale i Europa Cup'ens lange historie.

På pressemødet forud for Champions League-semifinalen onsdag aften var Andreas Christensen klar i mælet.

- Meget af det handler om struktur og disciplin. Særligt når du ikke har bolden. Vi vil bare gerne gøre ondt på modstanderne, hvis det giver mening. De her hold, som har bolden meget, vil man gerne tage den fra dem.

Han og Chelsea er i den situation, at de ikke død og pine skal skabe kampen, efter de hentede 1-1 på Bernabéu i det første møde. Real skal omvendt score et mål, hvorfor de må ventes at ville frem over stepperne.