Angreb uskyldige fans: - Skandaløst!

Twentes sportsdirektør fortæller til Fotboll Direkt, at man har påbegyndt en intern undersøgelse for at finde frem til bagmændene bag angrebene mod Hammarby-sponsorerne