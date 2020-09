Anklage: Snød med test

Angriberen beskyldes for at snyde med dokumenterne, da han for at få kontrakt med Juventus skulle forsøge at erhverve et italiensk pas

På banen forsøger han at snyde såvel modstandere som dommere.

Nu anklages Luis Suarez også for at omgå reglerne udenfor banen, fortæller Goal.

Angriberen fra Uruguay var således et emne i Juventus, og her ville man gerne have ham til at erhverve et italiensk pas, så han ikke belastede kvoten af ikke-EU-spillere.

Øvelsen var til at gå til, for Suarez er italiensk gift.

Men da han ankom til en påkrævet test i Perugia, var han så godt forberedt, at det vakte mistanke, og nu har den lokale anklager og det lokale bagmandspoliti indledt en undersøgelse af forløbet.

Myndighederne oplyser, at der ’under undersøgelserne opstod uregelmæssigheder i den eksamen, der blev taget af Luis Suarez for at opnå det italienske statsborgerskab’.

Endvidere hedder det, at det undervejs kom frem, at ’emnerne, der var omfattet af eksamen, var aftalt på forhånd, og at scoren var tildelt inden eksamen’.

Luis Suarez er fortid i Barcelona men bliver formentlig i Spanien. Foto: Manu Fernandez/Reuters/Ritzau Scanpix

Luis Suarez bliver altså beskyldt for at købe sig til en lettere adgang til Italien og dermed skyde genvej til en fin kontrakt i Serie A hos mestrene.

Politiet oplyser endvidere, at man undersøger for dokumentfalsk.

Siden Suarez besøg i Perugia er Juventus interesse kølnet, og man har fundet en anden topangriber i Alvaro Morata, men Suarez i stedet skulle være på vej til Atletico Madrid.

Her vil papirarbejdet nok også gå lidt lettere.

Se også: Messis varme farvel: Jeg vil savne dig

Se også: Amerikansk investor køber Sønderjyske

Se også: Premier League-klub undgik coronarede