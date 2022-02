Anklaget for krænkelser

Det internationale fodboldforbund, FIFA har indledt en undersøgelse af den tidligere Chelsea-træner Avram Grant, der i hjemlandet Israel er anklaget for en række seksuelle krænkelser.

Det skriver BBC.

En række kvinder, heriblandt flere kendte journalister, er stået frem i det israelske tv-program Exposure, hvor de anklager Grant.

En kvinde fortæller i programmet, hvordan han bad hende taget tøjet af og forsøgte at kysse hende, da hun opholdt sig i hans lejlighed i forbindelse med, at han skulle hjælpe hende med at få arbejde.

I et andet udsagn forklarer en tidligere model, hvordan den nu 66-årige træner forsøgte at presse hende til sex i et hotelværelse, efter han havde hævdet, at han kunne hjælpe hende med karrieren.

Avram Grant har afvist anklagerne fra kvinderne.

- Jeg vil være tydelig. Jeg har aldrig brugt tvang, og jeg vil aldrig bruge tvang eller være fysisk aggressiv overfor en kvinde eller nogen, siger han til Daily Telegraph.

- Alle mine seksuelle relationer har været konsensuelle.

Imens har FIFA indledt en undersøgelse.

'Set i lyset af alvoren af de anklager, der er fremsat, vil FIFA's Etiske Komite umdersøge sagen. Når det handler om overgreb i fodbold, ønsker vi at understrege, at FIFA tager alle de anklager, der bliver fremlagt, meget alvorligt'', lyder det.

Avram Grant vandt Champions League med Chelsea, og har været træner hos blandt andre West Ham. Israel og Ghana.

Hans seneste job var hos indiske NorthEast United i 2018.