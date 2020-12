Anklaget for svindel

Cristiano Ronaldos storebror bliver beskyldt for at sælge falske trøjer med stjernens navn

Når man er en del af Cristiano Ronaldos nærmeste familie, burde penge aldrig være et problem.

Den portugisiske målmaskine vurderes til at have en formue på mere end 2.5 mia. kroner, og ifølge Forbes hentede han sidste år vanvittige 642 mio. kroner i løn, bonusser og sponsorater.

Alligevel bliver hans ti år ældre storebror, Hugo Dinarte Aveiro, nu beskyldt for at stå bag et svindelnummer, som involverer 13.000 falske Ronaldo-trøjer.

Det skriver de italienske aviser La Stampa og La Repubblica lørdag.

Aviserne skriver, at firmaet Mussara, der ejes af Cristiano Ronaldo og drives af broren, bestilte et parti 'special edition'-trøjer hos Torino-virksomheden Pegaso, som angiveligt skulle have godt tre mio. kroner for at producere trøjerne.

Problemet er bare, at de ifølge aviserne er tro kopier af Adidas' Juventus-trøje, som er tilføjet logoet fra Cristiano Ronaldos personlige museum. CR7Museu. Og det er naturligvis ulovligt.

Cristiano Ronaldo i den ægte Juventus-trøje. Foto: Ritzau Scanpix

Mussara hævder, at man aldrig har givet endelig tilladelse til produktionen, og at man ville købe trøjer, der allerede var produceret, for ca. 30 kroner stykker, så de kunne blive destrueret.

Men hos producenten Pegaso undrer man sig over den melding.

Virksomheden hævder nemlig, at man har set trøjerne sat til salg hos Ronaldos museum til en pris på 297 kroner.

Derfor vil Pegaso nu anlægge sag mod Mussara, og det giver problemer for Hugo Dinarte Aveiro, der driver firmaet.

Cristiano Ronaldo er tilsyneladende ikke direkte involveret i affæren, men der kan være en konflikt på vej mellem Juventus og Mussara, som han ejer.

Ifølge Torino Corriere truer en retssag mellem Mussara og Juventus om rettighederne til Cristiano Ronaldos varemærke, CR7, hvilket næppe kan gavne forholdet mellem stjernen og hans arbejdsgiver.

