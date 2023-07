Anklaget for vold: Giggs slipper for ny retssag

En retssag mod Ryan Giggs skal alligevel ikke gå om.

Den tidligere fodboldstjerne og landstræner for Wales stod ellers anklaget for blandt andet vold mod sin ekskæreste, men anklageren har besluttet at droppe sagen.

Det skriver BBC tirsdag.

Sagen blev i første omgang kørt i retten i august sidste år, men juryen kom ikke frem til en dom trods næsten 23 timers samtale.

Derfor skulle retssagen gå om i juli i år, men nu er den helt lagt ned.

Dybt lettet

Det vækker glæde hos Ryan Giggs, der ikke har haft et job, siden han sidste år mistede sit job som walisisk landstræner, fortæller hans advokat, Chris Daw.

- Hr. Giggs er dybt lettet over, at sagen nu endelig er slut, efter at han i næsten tre år har kæmpet for at rense sit navn. Han vil nu genopbygge sit liv og sin karriere som en uskyldig mand, siger Chris Daw ifølge BBC.

Ryan Giggs var en kæmpe figur i Manchester United, da han var aktiv. Senere blev han midlertidig manager i klubben, og senest har han været landstræner for Wales.

Det job mistede han definitivt i juni sidste år, men han var allerede suspenderet, efter at han 3. november 2020 blev anholdt.

Grove anklager

Ryan Giggs blev anholdt, efter at politiet to dage forinden var blevet kaldt ud til husspektakel på hans hjemmeadresse. Han blev siden løsladt mod kaution.

Da retssagen endelig kom i gang i august sidste år, stod Ryan Giggs anklaget for at have begået vold mod sin ekskæreste Kate Greville.

Derudover var han anklaget for at have udøvet tvang og kontrollerende adfærd over for Kate Greville, mens deres forhold stod på fra 2017 til 2020. Ifølge AFP drejede det sig blandt andet om isolation, ydmygelse, chikane og misbrug.

Sagen var oprindeligt sat i kalenderen i januar i år, men på grund af ophobede sager som følge af coronapandemien blev den udsat med syv måneder.

Nu slipper Ryan Giggs helt for en retssag.

