Antwerp-stjerne i benhårdt angreb på Brian Priske

Man kan som bekendt ikke være gode venner med alle, og det gælder nok især, når man er fodboldtræner. Ofte er det mængden af spilletid, der i høj grad er med til at definere, om en spiller kan lide træneren eller ej.

Andre gange kommer kritikken direkte fra hjertet.

Den tidligere Manchester United-spiller Ritchie De Laet fik masser af spilletid for Royal Antwerp, da Brian Priske var cheftræner for klubben, og forsvarsspilleren var sågar anfører på det belgiske hold i rigtig mange kampe under danskerens ledelse.

Alligevel har Ritchie De Laet ikke ret meget pænt at sige om Brian Priske. I et interview med Gazet van Antwerp fastslår han, at han er glad for, at Mark van Bommel er blevet cheftræner i stedet for Priske.

- Jeg har brug for en træner, der kan give mig klare instrukser. Ikke en træner, der bare siger: "Her er bolden, nu skal du bare være god nok til at håndtere den". Den tilgang skabte alt for ofte kaos, siger De Laet til avisen og fortsætter:

- Priske gik ind til hver eneste kamp med den samme plan, og det kan man selvfølgelig ikke i Belgien. Han ville spille angrebsfodbold med et højt pres, men hurtigt stod det klart, at det kan man ikke gøre i alle kampe. I vores liga er mange hold dygtige på kontra, men det reagerede han ikke på. Vi manglede fleksibilitet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Brian Priske høster ikke megen ros fra Ritchie De Laet. Foto: Geert Vanden Wijngaert/Ritzau Scanpix

- Efter kampene handlede det ofte mere om statsene end om, hvad der rent faktisk var foregået i kampen. Man kan godt have en Expected Goals på fem mål, men hvad hjælper det, hvis man taber 0-1?

- Vi opfordrede ham flere gange til at ændre en ting eller to, men Brian så det anderledes, og det var vi nødt til at respektere. Han var chefen.

Antwerp-spilleren fastslår, at lige så lidt han respekterer træneren Brian Priske, lige så stor respekt har han for mennesket.

- Han er en topfyr, og man kunne bede ham om hvad som helst. Han ville gå gennem ild og vand for sine spillere, slutter Ritchie De Laet, der har spillet i Antwerp siden 2019.

Brian Priske blev fyret i Royal Antwerp i slutningen af maj, men ganske kort efter blev han præsenteret som ny cheftræner i den tjekkiske storklub Sparta Prag.

I kølvandet på fyringen har Brian Priske valgt at slæbe Antwerp i retten - læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Landshold i store problemer: 19 med maveonde

Afviser frygt: Men prikker til andre nationer

Medier: Braithwaite vraget til USA-tur

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fredag blev 86-årige Sepp Blatter frifundet for en mistænkelig pengeoverførsel til Michel Platini. Hør mere om sagen i Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' herunder eller i din podcast-app.