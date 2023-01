Arbejder Ronaldo på portugisisk genforening?

Kan man forestille sig, at Cristiano Ronaldo og landsmanden Pepe igen trækker i samme klubtrøje?

Det kan sagtens ske i en nær fremtid, hvis Ronaldo får sin vilje. Det melder Marca.

Det spanske medie skriver, at Pepes navn er dukket op i Ronaldos første samtaler med Al Nassr som spiller. Her er Ronaldo opsat på at blive genforenet med nogle af sine mest trofaste holdkammerater gennem karrieren, og Pepe er en af dem.

Pepe er nu blevet et konkret mål for Al Nassr ifølge mediet, og tanken om et skifte til klubben er måske ikke helt urealistisk. For Pepe, der fylder 40 til februar, har af naturlige årsager set bedre dage for den portugisiske klub Porto, som han er anfører for, når han er på banen. Men alderen har det med at trykke, og det gør den også for Pepe, der har misset flere kampe i sæsonen på grund af skader.

Skadet var han dog ikke til VM, hvor han var stamspiller for Portugal-mandskabet, der nåede kvartfinalen. I de to sidste kampe, hvor Ronaldo blev bænket, var han sågar anfører.

Pepe og Cristiano Ronaldo spillede sammen i en årrække i Real Madrid, og det meldes, at de har et tæt venskab. Derfor er tanken om en mulig genforening måske ikke helt fremmed endda.

Al Nassr rygtes til mange store stjerner, der er i karrierens efterår i øjeblikket. Sergio Ramos' navn er flere gange blevet bragt i spil sammen med Luka Modric og Sergio Busquets.