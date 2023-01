Argentinske medier tøver: Pelé den største?

I Argentina begræder man også tabet af fodboldlegenden Pelé - men man går ikke så langt som at udråbe ham som den største gennem tiderne

Hvem er den største fodboldspiller gennem tiderne?

Diskussionerne er mange og tilsyneladende endeløse. For selvom man måske kan nå til enighed om, hvem der i en kortere periode er den bedste, så er det ekstremt vanskeligt at sammenligne perioder.

Med Pelés bortgang torsdag er det dog åbenlyst, at en af spillets allerstørste er taget fra os. Den største, vil mange formentlig hævde.

Det kan vi i Danmark uden nationale hensyn gøre. Men i nabolandet Argentina er den snak præget af væsentligt større følelser.

Pelé fejrede i 1970 sit tredje verdensmesterskab med Brasilien. Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

Her spiller Diego Maradona og Lionel Messi meget store roller, og det er da også tydeligt, at argentinske medier ikke uden forbehold smider prædikatet 'den største' på Pelé.

Argentinas største avis, Clarín, nærmer sig - men vover alligevel ikke at tage skridtet fuldt ud:

'Edson Arantes do Nascimento er et af de eksklusive medlemmer af sportsverdenens gudehimmel. Den, hvor kun navne som Cassius Clay, Michael Phelps, Roger Federer og Usain Bolt kan inkluderes.'

'Men det vil i sig selv være risikabelt at udråbe ham som den største fodboldspiller. Maradona, Cruyff og Messi vil også sidde med ved det bord - en direkte sammenligning er umulig. Og en diskussion deraf vil være evig.'

I Buenos Aires er Pelé og Maradona forenet på et berømt murmaleri. Foto: Juan Mabromata/AFPRitzau Scanpix

På sportsavisen Olé er man også ganske forbeholden:

'For de argentinere, der levede dengang og pludselig kunne se en så stor overjordisk kraft hos naboen, må det være vanskeligt at forestille sig, at der kunne være nogen større.'

'Selvom man helt synes at glemme Alfredo Di Stefano (der var argentinsk af fødsel, red.), så blev 'O Rei' betragtet som tidernes største fodboldspiller, indtil Maradona dukkede op.'

På tv-stationen TyC Sports nærmer man sig mest den ultimative hyldest af Pelé - men der kommer alligevel et forbehold i deres nekrolog.

'O Rei blev af mange betragtet som den bedste fodboldspiller nogensinde: Der er et 'før' og et 'efter' i fodbolden.'

