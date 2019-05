Arnesen droppede Hjulmand: - Et scoop ud over det sædvanlige

Et stort fodboldnavn overtager roret i fodboldklubben Anderlecht, når Vincent Kompany inden længe begynder som spillende manager i klubben.

Det meddelte 33-årige Kompany søndag, efter at det kom frem, at anføreren forlader Manchester City.

Vincent Kompany skal forsøge at hente trofæer til Anderlecht. Foto: Ritzau Scanpix

Anderlechts tekniske direktør, Frank Arnesen, lægger ikke skjul på sin begejstring over ansættelsen.

- Det er et scoop ud over det sædvanlige. Selvfølgelig er der en risiko, når man ansætter en mand uden trænererfaring, men plusserne har været så mange ved Kompanys personlighed og indsigt i alle kroge af fodboldens verden, siger Frank Arnesen til TV2 Sport.

- Kompany er en yderst intelligent mand, der ved en masse om en masse. Og hans fodboldfilosofi er meget spændende. Jeg vil sammenligne den med Johan Cruyffs og selvfølgelig Pep Guardiolas, lyder de rosende ord fra danskeren.

Den forhenværende cheftræner for FC Nordsjælland Kasper Hjulmand har været sat i forbindelse med den belgiske storklub.

I interviewet med TV2 Sport siger Frank Arnesen, at har for et par uger siden måtte fortælle Hjulmand, at klubben havde ansat en anden.

Kasper Hjulmand fik en kedelig besked. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Kompany fik sin fodboldopdragelse i netop Anderlecht, inden han i 2006 skiftede til Hamburger SV. I 2008 byttede han den tyske klub ud med Manchester City, hvor han har spillet 360 kampe og scoret 20 mål.

Anderlecht møder senere søndag Jess Thorups Gent. Før opgøret ligger Anderlecht på sjettepladsen i det belgiske mesterskabsspil. Gent er på femtepladsen med samme antal point.

