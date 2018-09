Ny liga på vej: Kan blive røv og nøgler for danske klubber

Hvis tre europæiske turneringer bliver en realitet, kan FC København blive ramt. Europa League bliver skåret fra 48 til 32 hold, og for københavnerne er det helt afgørende, at vejen til gruppespillet ikke bliver vanskeligere

I FC København bliver der holdt nøje øje med planerne om at ændre de europæiske turneringer.

Københavnerne har kvalificeret sig til et europæisk gruppespil i 12 ud af de 13 seneste sæsoner, men klubben kan blive ramt af ændringen.

- Det er uforudsigeligt at sige, om det bliver en fordel eller ulempe. Vi håber, at det bliver en fordel, men det er for tidligt at vurdere.

- Det hele afhænger af beslutninger, der ikke er truffet endnu, siger Niels-Christian Holmstrøm til Ekstra Bladet.

Parkens næstformand er en rutineret fodboldpolitiker med mange års erfaring i både UEFA- og ECA-regi, og selvom han ikke længere sidder med ved bordet, er han med til at udstikke linjen.

- Vi har internt diskussioner om, hvordan vi skal lægge vores æg i kurvene, og vi arbejder tæt sammen med de kolleger, vi har på det her område.

Blevet attraktivt

Kolleger er i denne sammenhæng klubberne fra de lande, der ligesom Danmark ligger i midterfeltet og kan blive ramt af en beskåret Europa League.

For turneringen er blevet attraktiv at deltage i – både sportsligt og økonomisk. Også for klubber fra de store fodboldlande.

FCK kommer i denne sæson til at tjene lige så meget på deltagelsen i Europa League, som klubben gjorde på Champions League-deltagelsen i 2006/07.

Jubelscener som disse, da FCK kvalificerede sig til Europa League, bliver muligvis sjældnere på dansk grund i fremtiden. Foto: Lars Poulsen

Derfor er det helt afgørende for Holmstrøm og co., at muligheden for at kvalificere sig ikke forringes.

- Det store spørgsmål er, hvordan access-listen bliver. Altså, hvordan bliver kvalifikationerne. Det er helt afgørende, og det er noget af det, vi slås med.

- Hvis den bliver fyldt op i både Europa League og i den nye turnering med endnu flere hold fra de store ligaer, så er det røv og nøgler, siger Niels-Christian Holmstrøm.

Han peger også på, at det er væsentligt, hvordan koefficientpoint bliver beregnet, og hvordan point til ranglisterne optjenes. For det er de point, der afgør ens seedning til kvalifikationsrunderne.

Dybt problematisk

Holmstrøm spår, at en ny turnering vil få samme startproblemer, som Europa League havde, men ambitionen om at give flere klubber mulighed for at spille europæiske kampe hen over sæsonen bifalder han.

- Ambitionen må være, at så mange danske klubber som muligt får adgang til de her turneringer – hvis de ellers har lyst til at spille.

- Det er der åbenbart ikke andre end FCK, der har .., siger FCK’er med henvisning til, at københavnerne i denne sæson igen var det eneste danske hold, der kom i et europæisk gruppespil.

- Jeg havde håbet, at vi i hvert fald havde fået to hold med. Det er dybt problematisk for dansk fodbold, at vi missede den chance.

- Vi har brug for at skrabe point sammen, så vi inden 2021 kan komme op på 14.-15.-pladsen på ranglisten. Det vil give os ekstremt gode forudsætninger, siger Holmstrøm.

Seks danske klubber er i denne sæson repræsenteret i European Club Association (ECA). Udover FCK er det Brøndby, FC Midtjylland, AaB, OB og FC Nordsjælland.

