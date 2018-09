Medie: Maradona med voldsomme krav til ny arbejdsgiver

Den mexicanske divisionsklub Dorados har måtte punge ud for at få den argentinske legende ombord

Diego Maradona fik den mexicanske fodboldklub Dorados på fodboldverdenskortet, da han 6. september takkede ja til at blive ny cheftræner i klubben, som til daglig spiller i landets næstbedste række.

Men det har ikke været billigt for klubben at hente ’El Diego’ ind som ny cheftræner.

Argentineren har ifølge mediet Infobae opsat en række krav, som den mexicanske klub har mødt.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at han kun ville gå med til at blive træner for klubben, hvis han og holdet kan flyve til udekampe i privatfly i stedet for busser og almindelige charterfly.

Klubben er også villig til at leje en luksuriøs ranch med swimmingpool i det eksklusive La Primavera område nær Dorados’ træningsgrund. Men indbyggerne i området klagede over udsigten over at have den argentinske legende som nabo, og de skulle angiveligt have brugt den overståede weekend på at blokere indgangen til ranchen, så Maradona ikke kunne flytte sine møbler.

Derfor bor Maradona nu på et firestjernet hotel, hvor han bliver beskyttet af en bodyguard i alle døgnets timer.

Mediet berettiger i øvrigt, at Maradona står til at tjene mere end en million kroner om måneden, mens han er på kontrakt i den mexicanske klub.

Har været syg i 14 år

Hovedpersonen selv satte for første gang ord på sit nye eventyr 10. september, da han officielt blev introduceret som ny træner.

Her nævnte han, at han lægger sine festdage på hylden.

- Jeg vil give Dorados det, jeg mistede, da jeg var syg. Jeg har været syg i 14 år, og nu vil jeg bare se solen, og jeg vil kunne sove om natten. Det er derfor, jeg accepterede tilbuddet fra Dorados. Førhen gik jeg ikke i seng, og jeg anede ikke, hvad en pude var, sagde Maradona, som også havde overskud til at joke med et grin:

- Følelsesmæssigt er jeg på toppen. Jeg har det godt med mine børn, og jeg har kun et lille problem med min eks.

Dorado har også store forventninger til Maradona, som blandt andet stod i spidsen for det argentinske landshold fra 2008-2010, men som ikke har leveret nævnværdige resultater i sin trænerkarriere.

Placeret nær Sinaloa-kartellet

- Af mange betragtet som den bedste fodboldspiller i historien er Diego i sin aktive karriere kendt for at lede hold med vilje og fight til succes, som ingen troede muligt, lød det fra klubben, da han blev offentliggjort som ny træner.

Diego Maradona blev i 1991 testet positivt for kokain, hvilket udløste en 15-måneders lang karantæne og et farvel til italiensk fodbold.

Igen i 1994 blev han testet positivt for kokain. Denne gang under VM i fodbold.

Misbruget har desuden medført, at han har været indlagt på hospitalet flere gange med hjerteproblemer. Senest tiltrak han sig enorme mængder opmærksomhed under sommerens VM-slutrunde, hvor han var tydeligt påvirket til kampene.

Om han kan lægge nattelivet på hylden er en helt anden sag. Dorados er placeret i byen Culiacan, som er kendt for at være hovedsædet for Sinaloa-kartellet, der er en af Mexicos mest magtfulde narko-karteller.

Maradona får debut som træner 18. september, når Dorados møder Cafetaleros de Tapachula.

