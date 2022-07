Avis: Atalanta vil afskibe Joakim Mæhle

Han er en stjerne og en af de første på holdkortet på Kasper Hjulmands landshold, men i sin italienske klub, Atalanta, nyder Joakim Mæhle ikke helt samme succes.

Den 25-årige nordjyde har tilbragt halvandet år i klubben uden for alvor at bide sig fast, og nu vil Atalanta efter sigende forsøge at afskibe Mæhle. Det skriver Corriere di Bergamo ifølge Tuttomercatoweb.

Det samme gælder desuden en anden af klubbens wingbacks, nemlig Hans Hateboer.

Ifølge Corriere di Bergamo har ingen af de to wingbacker formået at overbevise klubben om deres kvaliteter, og derfor er Atalanta gået i gang med aktivt at lede efter købere.

For Mæhles vedkommende vil det nok ikke være svært at finde interesserede klubber. Han har som bekendt vist sit værd på det danske landshold, og alene denne sommer har der været skrevet om interesse fra West Ham og Tottenham i den engelske liga.

Joakim Mæhle, 25 år, kom til Atalanta fra KRC Genk i januar 2021 og har siden spillet 60 kampe med tre mål til følge. Hans kontrakt med italienerne løber frem til sommeren 2025.